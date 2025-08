Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 3 de agosto de 2025 en Vigo:

La noche de Jason Derulo en Castrelos

El polifacético artista estadounidense llega con su gira Be the first to hear about con el objetivo de contagiar su energía al público vigués con algunos de sus temas más conocidos, entre ellos éxitos como ‘Take You Dancing’, ‘Love Not War’ o ‘Lifestyle’, entre otros.

Auditorio de Castrelos, a las 23.00 horas. Entradas en platea, agotadas. Gratis en el anfiteatro.

Actos

Actividades didácticas Vigo Nature

Hoy domingo, «Alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium» (de 13.00 a 13.15 horas), «Escape room» (17.00 horas) , «Aves irrecuperables» (18.00 h), «Enriquecemento ambiental lémures» y «Plantnet» (19.00 h).

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa).

Feira do Libro Antigo e de Ocasión

Trece librerías ocupan las casetas de la feria, en las que ponen a la venta libros y otras publicaciones antiguos, raros, curiosos o descatalogados.

Praza de Compostela, de 10.30 a 14.00 horas. Último día.

Mercadillo dominical

Venta de antigüedades: libros, vinilos, cómics, CD, ropa de verano...

La Casa de la Abuela (Zapateira 8), de 11 a 15.00 horas.

Música

Three Soul

Clásicos del jazz, la bossa nova y el soul. Con Robin Banerjee (exguitarrista de Amy Winehouse), Paulo Silva (baterista) y C.A.R.O. (voz).

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.00 horas. Entradas: 10 euros.

Escola de Música de Beade

Ciclo «Vigo, un mar de bandas», organizado por la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo.

Parque forestal de Beade, a las 13.00 horas.

Banda Atlántida de Matamá + Pili Pampín

XXVI Certamen de Bandas con motivo de las fiestas de Nosa Señora das Neves de Matamá. Tras el concierto, a partir de las 22.30 horas, verbena a cargo del trío Lunes al Sol.

Alameda de Matamá, a las 20.30 horas.

Exposiciones

«Non fun»

La artista Pilar Alonso explora un mundo de identidades múltiples, de enmascaramientos, entre la exhibición y la ocultación, jugando con el espacio.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de 12.00 a 14.00 horas. Último día.

