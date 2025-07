A la venta a solo 10 euros las entradas en la platea para el concierto de Ana Belén en Castrelos

Arranca la comercialización de las entradas para la platea del primer concierto en Castrelos de 2025: Ana Belén, el 12 de julio. Desde las 9.00 horas, en el primer turno; y desde las 16.00 horas, en el segundo, podrán adquirirse los 2.200 pases para ver de cerca el directo. Se pueden adquirir tanto en las taquillas de Castrelos como en la página web oficial. Su precio, 10 euros.

Como de costumbre, todos los conciertos de Castrelos 2025 serán gratis en el anfiteatro (y varios de ellos, también en la platea). Pero para poder ver de cerca la actuación de cada artista será preciso conseguir comprar alguno de los pases que se comercializarán a precios reducidos. Y, para conseguirlos, es necesario tener en cuenta cómo funciona el sistema... y también algunos consejos.

Así es la venta de entradas de Castrelos

El sistema de venta de entradas para los conciertos de Castrelos es similar al del año pasado, cuando el Concello decidió revolucionarlo para facilitar que más vecinos de la ciudad olívica pudieran adquirirlas, para lo que se amplió el porcentaje de venta en taquilla.

Los cambios introducidos en 2024 perseguían también disminuir la posibilidad de reventa de unas entradas que valen solo entre 10 y 15 euros y que para algunos conciertos llegaron a ofrecerse a más de 100 euros.

Colas para hacerse con una entrada para Luis Fonsi en Castrelos / Marta G. Brea

En taquilla y online

El Concello de Vigo comercializará las entradas para cada concierto de Castrelos de forma online y también en las taquillas instaladas junto al auditorio de Castrelos.

La gran mayoría de entradas se despacharán de forma presencial: en torno al 80% en taquilla y el 20% restante, en la web. Los aforos en la platea oscilan entre las 2.200 y 5.000 personas en función de si habrá sillas en la platea, como será el caso del directo de Ana Belén; o si el público estará de pie.

Horarios para comprar las entradas

Para cada día de venta de las entradas de los conciertos de Castrelos 2025 se han fijado dos horarios: uno de mañana y otro de tarde. En cada uno de los turnos se pondrán a la venta la mitad de las entradas del aforo total en la platea de cada concierto. Los horarios serán:

Turno de mañana: de 9.00 a 14.00 horas.

Turno de tarde: de 16.00 a 21.00 horas.

Dónde comprar las entradas de los conciertos de Castrelos

Al igual que el año pasado, la página web para la compra de las entradas de platea de los conciertos de Castrelos 2025 será la oficial del Concello de Vigo. Está ya activada y es recomendable tener un usuario creado, ya que de lo contrario deberá crearse durante el proceso de compra.

La página web oficial para la compra de entradas de los conciertos de Castrelos es: www.vigoenfestas/cliqueo.es

Pero no será a través de internet la forma más fácil de conseguir entradas, sino en taquilla, donde habrá más. Por ejemplo, para los conciertos de 5.000 persona en la platea (la mayoría) habrá 2.000 pases presenciales y 500 en la web en cada uno de los dos turnos de venta (mañana y tarde).

Página web oficial del Concello de Vigo para la venta de entradas de los conciertos de Castrelos 2025. / Concello de Vigo

Cuatro entradas por persona

Según explicó el alcalde, Abel Caballero, este año también cada persona podrá comprar un máximo de cuatro entradas.

El regidor olívico advirtió que serán «nominales e intransferibles» y que quien las adquiera en taquilla tendrá que acudir con una copia del DNI (u otro documento identificativo) de las personas para las que se vaya a comprar entradas.

Las entradas presenciales se despacharán este año en Castrelos y no en Praza do Rei. / Ricardo Grobas

Consejo: ojo al tercer turno

Algo que muchos no saben es que existe un tercer turno para poder comprar entradas para los conciertos de Castrelos. Una cita que activa cada día a las 21.30 horas. De hecho, incluso para conciertos multitudinarios de otras ediciones, como el de Aitana, llegó a ser posible comprar entradas de esta forma tras las largas colas y la elevada demanda en los turnos de mañana y de tarde.

Aunque la demanda para la compra de entradas de los conciertos de Castrelos suele ser elevada, no siempre se agotan. Cuando esto ocurre, el mismo día, a las 21.30 horas, todas las entradas que no se han comercializado, pasan a venderse de forma online a través de la web. Es decir, quien no logre (o no pueda) comprarlas en los turnos de mañana o de tarde, podría tener una oportunidad online por la noche (o los días siguientes si continuaran entradas disponibles).

Precios y fechas de los conciertos de Castrelos

Pedro Fernández

Ana Belén (12 de julio): 10 euros. A la venta el martes 8 de julio.

Musical infantil «¿De qué color es un beso?» (16 de julio): gratis

Gente de Zona (17 de julio): 10 euros. A la venta el miércoles 9 de julio.

Trueno (18 de julio): 12 euros. A la venta el jueves 10 de julio.

The Black Keys (21 de julio): 15 euros

Rozalén (24 de julio):10 euros. A la venta el lunes 14 de julio.

Coral Casablanca (26 de julio): gratis

Vanesa Martín (31 de julio): 10 euros

Ópera «La Traviata» (1 de agosto): gratis

Jason Derulo (3 de agosto): 15 euros

Ópera «Turandot» (9 de agosto): gratis

Musical «La Bella y la Bestia» (12 de agosto): gratis

Ali Campbell ft. UB40 (15 de agosto): 12 euros

India Martínez (16 de agosto): 10 euros