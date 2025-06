Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 26 de junio de 2025 en Vigo:

Concierto de Jay Doe en la sala La Pecera

«Lonesome sessions»: versiones de Robert Johnson, Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broonzy y Elmore James, combinándolas con temas más populares de Eric Clapton o los Stones y haciendo alguna incursión en temas de películas muy conocidas, pero siempre en torno al blues, rhythm and blues, country, con escarceos con el swing y jazz.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas (con apertura de puertas a las 21.00). Entrada: 6 euros

Actos

«Yo no quería ser Miqui Puig»

Miqui Puig, cantante de Los Sencillos, DJ, productor musical, responsable de un programa de radio, coach en un concurso de talentos y, ahora, escritor, viene a Vigo a presentar su autobiografía: «Yo no quería ser Miqui Puig».

En RioLagares (Falperra, 16), a las 19.30 horas.

Presentación de fanzine

Anticapitalistas Galiza presenta el fanzine «Marxismo Queer como arte estratéxica», en un acto donde los organizadores anuncian una reflexión sobre disidencias y emancipación, con la vista puesta en el orgullo crítico LGBTIQ. Habrá ejemplares físicos del fanzine.

En el Centro Social A Nubeira (Pizarro, 6), a las 19.00 horas.

Presentación de poemario

Presentación do poemario «Meridiano Orixe» da xornalista e escritora Andrea Fernández Maneiro quen, con esta obra editada en Alvarellos, resultou gañadora da edición 50 do Premio de Poesía do Concello de Vilalba. O acto será presentado pola filóloga Arantxa Amatriain, e contará coa presenza da autora, do editor Henrique Albarellos e do músico Manuel Dopico.

Na sede de Évame Oroza (Subida á Costa, 5), ás 20.30 horas. Entrada libre ata completar aforo.

Presentación de libro

Moisés Quintas y Victoria Pérez presentan «Os xéneros musicais tradicionais e populares galegos».

En la librería Cartabón, a las 20.00 horas.

Fiesta de la espuma por el fin de curso

Actividad pensada para los más pequeños.

En Vialia-Estación de Vigo , a las 18.00 horas.

Música

Presentación del Otoño Lírico 2025

Acto para conocer en primicia todo lo que nos deparará el próximo festival, con intervención musical de la soprano Beatriz Arenas y del tenor Enrique Martínez.

Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23, O Castro), a las 20.00 horas. Entrada libre.

Christos Kanellos + Darach + Galicia Fiddle Orchestra

Acto de presentación que comienza con una charla en la ETrad , a las 12.00 horas, y posterior concierto, a las 19.00, para dar a conocer el próximo Encordass Fiddle Fest en la isla de San Simón.

Museo do Mar de Galicia, 19.00 horas, concierto inaugural.

Mon Dieu!

Música en directo.

En La Posada (plaza de Compostela, 19), a las 23.00 horas. Entrada libre.

Tributo a Chicago

Proyección de un concierto del mítico grupo junto a los Doobie Brothers en 2010.

Bar Tipo X (calle Real), a las 21.00 horas.

Galkan

Composiciones propias.

El Contrabajo (Venezuela, 82), 21.30 horas. 5 euros

Exposiciones

«Claros del bosque»

Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista. Pnturas inéditas y paisajes de los últimos años.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129). Hoy, inauguración a las 20.00 h.

Horacio de la Campa

Obras en acrílico sobre lienzo, aceites, tintas y óleos, de la Colección Vento.

En la sede de Afundación (Policarpo Sanz, 24-26) , de lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas.

