Porridge Radio ofrece este sábado en Vigo su último concierto en Galicia

La banda británica Porridge Radio ofrecerá este próximo sábado, 21 de junio, el que será su último concierto en Galicia, una actuación que forma parte de la programación del SON Estrella Galicia. Será en la sala Mondo Club de Vigo y las últimas entradas para este esperado espectáculo se encuentran a la venta (por 19, 47 euros) en la web de DICE.

El grupo Porridge Radio, con sede en Londres y originario de la ciudad de Brighton, se formó en 2015 en torno a su líder, Dana Margolin. Tras una década en activo, la banda anunció a comienzos de este año que su separación llegaría tras finalizar la gira en la que se encuentran inmersos.

Están presentando su recién editado EP The Machine Starts To Sing. Sus potentes actuaciones en directo y sus letras crudamente emotivas han generado una legión de seguidores. Sus álbumes Every Bad (2020) y Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky fueron preseleccionados para el prestigioso Mercury Prize.

«Poemas sonoros»

Su también aclamado último LP, Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me (2024), fue grabado en directo y ahondaba todavía más en temas que giran alrededor del amor, la pérdida y el crecimiento personal. «Considero mis canciones como poemas sonoros», afirma Margolin sobre sus propias creaciones.

Con inspiraciones en el slowcore, el art-punk y el indie pop, Porridge Radio ha logrado a lo largo de estos diez años de carrera consolidarse como una banda de culto que ha conquistado un sonido propio que perdurará más allá de su propia existencia.