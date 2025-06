Qué facer hoxe en...

Actos

Aberta a matrícula para as probas do Conservatorio

O Conservatorio Profesional de Música (CMUS) da Estrada ten aberto o prazo de matrícula para a proba de acceso ao primeiro curso de grao profesional. Son 21 as prazas que se ofertan nas distintas especialidades. Para poder matricularse nesta proba, as persoas interesadas teñen toda a información

na web do centro, nas oficinas en horario de mañá, ou tamén poden chamar ao 986 572 492.

Do 9 ao 13 de xuño

Campaña para mellorar a recollida de lixo na Estrada

Os departamentos municipais de Medio Ambiente e Servizos Municipais do Concello da Estrada continúan a ronda de reunións informativas dentro da campaña de concienciación para mellorar a recollida selectiva do lixo que se verte nas diferentes illas de colectores. Os veciños están convocados para novas sesións informativas hoxe no CEIP do Foxo e, e mañá no CEIP Cabada Vázquez de Codeseda. O Concello está mobilizando 20.000 quilogramos de lixo ata a planta de Sogama.

Hoxe e mañá