Been Stellar acerca a Vigo su rock punzante

La sala Radar Estudios de Vigo recibirá este jueves, 12 de junio, a las 21.00 horas, a los neoyorquinos Been Stellar, que aterrizan en la ciudad olívica con su contundente debut, «Scream from New York, NY», dentro de la programación de SON Estrella Galicia. Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta en DICE.

El año pasado, el quinteto sorprendía con este punzante primer disco, un soplo de aire fresco dentro de la escena. Rock afilado que recuerda a sonidos de Sonic Youth o The Strokes. Sus orígenes no proceden de la Gran Manzana. El guitarrista Skyler Knapp y el vocalista Sam Slocum, que forman el núcleo del grupo, se conocieron en sus años de instituto en Michigan. Más tarde se mudarían a Nueva York para estudiar en la universidad y la banda terminó ampliándose con Laila Wayans, Nico Brunstein y Nando Dale. La vuelta del sonido marcado por las guitarras y el espíritu punk, que en ciertos momentos se ha tratado como un género desgastado, recobra el sentido gracias a nuevas propuestas como la suya. Su primer LP es una carta de amor y desamor a la ciudad que les ha dado todo lo que son hasta la fecha.

En los próximos meses, Been Stellar recorrerá ciudades de toda Europa y Reino Unido para presentar este primer trabajo, con el que abrirán los conciertos de Fontaines en Londres o Lyon además de hacer doblete en las ediciones de Primavera Sound en Barcelona y Oporto.

El concierto este jueves en Vigo de la mano de SON Estrella Galicia será una oportunidad única de disfrutar de la banda norteamericana en tierras gallegas.