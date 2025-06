O Son do Camiño 2025 y sus seis conciertos de más duración

El festival O Son do Camiño reveló ayer los horarios de su cartel de conciertos de los días 12, 13 y 14 de junio en Santiago (Auditorio Monte do Gozo) Y estos son los protagonistas de los seis conciertos de más duración (90 minutos): Bryan Adams (jueves 12), Kasabian y Kase.O (ambos el viernes 13), Estopa, Amaral, Steve Aoki (trío que lidera la oferta musical del sábado 14, única fecha con las entradas diarias agotadas si bien cabe acceder al comprar el abono, a 133 €, y a 20 € en el caso de menores de 9 años).

Entradas

Hay tickets diarios para el jueves a partir de 57 euros y para el viernes, desde 63 €. Entre los nueve nombres que el O Son do Camiño de 2025 refleja en su señalética como cabezas de cartel, está el citado sexteto, más este trío con 75 minutos para cada quien: Duki , Bad Gyal y The Prodigy.

Horario por días y duración

Horarios del jueves 12 de junio en el festival O Son do Camiño: Filloas (16:20 h. /17 h.), Sollar Selmouni (17 h./ 17.50 h.), Paul Thin (17:50 h./18.30 h.), Nil Moliner (18.30 h./19.30 h.), Mikel Izal (19.40 h./20.55 h.), Franz Ferdinand (21.05 h./22.05 h.), Bryan Adams (22.25 h. /23.55 h.), Duki (00.15 h./ 01.30 h.) y Galician Army (01.30 h. / 03.00 h.).

Del viernes 13 de junio: Aiko (16:20 h./17 h.), Merino (17 h./ 17.50 h.), Siloé (17:50 h./ 18.50 h.), Amaia (18.50 h./ 19.50 h.), Carolina Durante (20 h./ 21 h.), Kase O (21.10 h./22.40 h.), Kasabian (23 h./00.30 h.), Bad Gyal (00.50 h. /02.05 h.) y Juan Magán (02.15 h./03.30 h.).

Amaral y Kaseo.O, parte del cartel de conciertos del o Son do Camiño 2025. / Antonio Hernández

Y del sábado 14 de junio: Capital Voskov (15.30 h./ 16.10 h.), Tain (16:10 h./ 16.50 h.), The Rapants (16.50 h./ 17.40 h.), Marlena (17:40 h./ 18.30 h.), Lia Kali (18.30 h./ 19.20 h.), La La Love You (19.20 h./ 20.20 h.), Dani Fernández (20.20 h./ 21.20 h.), Amaral (21.35 h./ 23.050 h.), Estopa (23.20 h./ 00.50 h.), The Prodigy (01.10 h. /02.25) y Steve Aoki (02.30 h./ 04.00 h.). Todo, con djs aparte.