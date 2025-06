Marcos Giralt Torrente profundiza en Club FARO sobre «Los ilusionistas»

“Los ilusionistas. Una novela en torno a los vínculos familiares” es el título de la charla de este escritor, a la que seguirá un coloquio.Presenta: Rubén Rey, periodista .

Salón de actos del MARCO, a las 20.00 horas. Entrada preferente para suscriptores hasta llenar aforo.

Actos

«Unha inglesa...»

Proxección do Cineclub Lumière no XXXII aniversario, dentro do ciclo «Breve historia do cine europeo». Nesta ocasión, vai ser unha ollada adiantada ao seu tempo, con temas vetados abordados con empatía. O traballo é un retrato da orixe do cine social británico do que beben posteriormente cineastas como Ken Loach, Stephen Frears ou Mike Leigh...

Auditorio do Concello, ás 20.30 horas. Prezo de aniversario: 3 euros (podes saír nos primeiros 15 minutos)

Música

Quinteto Untia

Concerto dun quinteto de músicos da Orquestra Sinfónica de Galicia, fin de temporada do calendario da Sociedad Filarmónica de Vigo. Programa: primeira parte, W.A. Mozart (quinteto con clarinete en La mayor, K. 581); segunda, C.M. v Weber (quinteto con clarinete en Si B mayor, op.34). Untia o forman Juan Ferrer (clarinete), Regina Laza (violín), Ludwing Dürichen (violín), Luigi Mazzucato (viola) y Raúl Miras (violonchelo).

Auditorio Afundación, ás 20.00 horas

Tarde de baile

Música en directo.

Cafetería Luces de Bohemia (Colón, 34), de 19.00 a 21.00 horas. Entrada libre

Exposiciones

«Figuración y abstracción»

La nueva figuración de Diego Lago junto a la abstracción geométrica de Fernando Lafuente y los gestos, casi humanos, de los animales y seres mitológicos de Mariano Vilallonga conforman una propuesta singular y sorprendente.

En Espacio Beny (Doctor Cadaval 27, de 17.00 a 20.00 horas.

«Ítaca. Un viaje por la educación financiera»

Una propuesta que utiliza el viaje de regreso de Ulises a Ítaca como analogía de los desafíos que afrontamos en la gestión de nuestras finanzas en la época contemporánea.