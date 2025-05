Que facer nas comarcas.

Festa das Letras no María Inmaculada

O CPR María Inmaculada de Silleda celebrou onte pola mañá o festival do Día das Letras Galegas no Auditorio da Semana Verde. O acto estivo dedicado a renderlle unha emotiva homenaxe ás cantareiras, homenaxeadas o pasado 17 de maio no propio día da celebración, e contou coa entusiasta participación de todo o alumnado da aula de música e baile tradicional Aires do Trasdeza do propio centro escolar.

Manuel Quintana Martelo homenaxea a Isaac Díaz Pardo en Lalín

O artista e presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo, ofreceu onte en Lalín unha conferencia sobre Isaac Díaz Pardo. Organizada polo Concello dentro da programación de maio polas Letras Galegas, a xuntanza xirou en torno ao homenaxeado no Día das Artes Galegas o 1 de abril.

O centro Fortec de Silleda visita o Fogar Enxebre de Rodeiro

A vivenda comunitaria Fogar Enxebre da parroquia de Río, en Rodeiro, recibiu onte a visita do centro de formación Fortec de Silleda. Ao longo da mañá, visitaron as instalacións para coñecer o centro e realizaron, en compañía dos residentes, manualidades. Por último, os de Silleda foron obsequiados cunha planta.