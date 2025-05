Qué facer nas comarcas

Fin de semana de festa en Anzo coa París de Noia

Anzo celebra esta fin de semana as festas da Ascensión e San Xoán. O sábado haberá verbena coa orquestra París de Noia e a discoteca móbil Pirámide XL, ademais de misa solemne ás 13:15 horas. O domingo actuará a Banda de Vilatuxe ás 12:30 e celebrarase misa ás 13:15 na capela da parroquia.

Sábado e domingo

Forcarei organiza unha excursión a Magikland

OConcello de Forcarei organiza unha excursión ao parque de atraccións de Magikland, situado en Penafiel, en Portugal. As nenas e nenos deberán ir acompañados dun adulto. Os prezos acadan os 10 euros para 0 a 3 anos de idade, 35 euros de 4 a 12 anos, 42 euros de 13 a 64 anos e 38 euros para os maiores de 65. Inclúe autocar, entrada ao parque de atraccións e seguro de viaxe. A comida non está incluída, e a saída será dende o centro social de Forcarei as 9.00 horas e posteriormente dende Soutelo de Montes, na praza dos Gaiteiros.

Sábado, 21 de xuño

Grupo Troula organiza leva á Cinema a Callobre

O Grupo Troula organiza este venres a Callobre a súa III Festa Menuda Troula, onde participarán a Discoteca Pirámide XL, con Marcos Kintana, Maikstyle e Carlos López, e máis tarde, tocará a Orquesta Cinema. O evento contará con pulpeiro, a cargo de Piñeiro Pulpeiras.

Venres, a partir das 23.00 horas

Café entre Cabalos con Jorge Freitas en A Estrada

A Clínica Freitas organiza o encontro Café entre cabalos, un espacio para «parar e reconectar con un mesmo», según o seu especialista, Jorge Freitas, que promove esta terapia ao aire libre con cabalos que axuda á recuperación dun.

Sábado, de 10.30 a 13.30 horas

Cruces acolle o inicio dos contacontos sobre as cantareiras...

Vila de Cruces acolleu onte no CEIP Nosa Señora da Piedade o inicio da xeira de contacontos Cantareiras, poesía popular nas Letras Galegas, organizada pola Deputación e Polo Correo do Vento, permitindo ao alumnado coñecer o legado das cantareiras galegas dun xeito lúdico e educativo.

| Bernabé

...e Silleda conta con sesión de tarde na Casa da Xuventude

O músico Antón Ke estivo onte á tarde na biblioteca municipal de Silleda para presentar o seu espectáculo Mulleres nas letras galegas, no que, acompañado do seu ukelele, fixo un percorrido pola vida de escritoras e intelectuais galegas como Xela Arias, Luisa Villalta, María Mariño ou Rosalía de Castro.