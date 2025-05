Matamá recupera las «olimpiadas do campo» en su «Sementeira»

Matamá ensalza un año más, y ya van doce, las tradiciones y el modo de vida rural con la celebración de la Festa da Sementeira. La cita recupera una actividad lúdica que ya realizaba en sus primeras ediciones, las «olimpiadas do campo», aunque en esta ocasión solo para los más pequeños.

Esta labranza se ha consolidado no sólo en la parroquia, sino en el calendario de eventos de la ciudad y atrae cada vez a más vecinos de otras zonas. «Vexo máis xente de fóra que de Matamá», comenta Marcos Alonso, del Colectivo Malaherba que promueve el evento.

Jose Lores

Para la «sementeira», el carro de bueyes partirá a las 10.30 horas del «torreiro» hasta el entorno del Muíño da Regueira. El trayecto será amenizado por el grupo de música tradicional Folieiros. La labranza dará inicio sobre las 11 horas.

A mediodía arrancará la sesión vermú con pulpeiro y, tras ella, la comida campestre, a cargo de cada asistente.

La actividad se retoma a las 15 horas con los más pequeños como protagonistas con las «olimpiadas do campo» y una «sementeira» infantil a partir de las 17 horas. Una hora después, el programa se cerrará con la actuación de Duende Circo con el espectáculo «Pallaso Total».

Cartel de la XII Sementeira de Matamá. / Colectivo Malaherba

A lo largo de la jornada se podrá disfrutar, además, de puestos de artesanía, muestra etnográfica (con un «cesteiro de follato» y un «zoqueiro»), exhibición de animales de granja, cerveza artesanal, «muiñadas», y un taller de huerta sostenible (a las 16 horas).

Los organizadores animan a los asistentes a vestirse de labriegos.

Un niño participando en la prueba de lanzamiento de boina de las «olimpiadas do campo» de la Sementeira de Matamá. / Colectivo Malaherba

«Olimpiadas do campo»

En esta edición, la «Sementeira» recupera las «olimpiadas do campo», una competición lúdica que celebró en sus primeros años, pero que decayó al pasar la cita de dos días a uno. «Antes as faciamos para adultos e nenos, pero agora dentro da mesma xornada encaixamos as probas só para os pequenos, para que teñan entretemento despois do xantar campestre», explica Marcos Alonso.

Las pruebas serán: lanzamiento de boina (individual), carrera de sacos (individual), relevos a tres pies y tiro de cuerda.

Aún quedan plazas y las incripciones continuarán abiertas hasta el mismo día de la fiesta.