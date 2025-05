Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 14 de mayo de 2025 en Vigo:

Amara Castro charla sobre «Hasta siempre, Malena Giestal» en el Club FARO

Escritora y periodista, Amara Castro es la invitada de hoy en el Club Faro de Vigo. «Hasta siempre, Malena Giestal. Una novela de resiliencia en el Vigo actual» es el título de la charla, que será presentada por la filóloga Mariola Guisasola, coordinadora del club de lectura Vitruvia.

Salón de actos del MARCO (Príncipe 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo

Actos

«Cantares miúdos»

Contacontos para nenos de 5 a 12 anos cunha recompilación dos Poemas de Rosalía, realizada por Rita Bugallo, con ilustracións de Andrea López. El Corte súmase un ano máis á conmemoración do 17 de maio poñendo en valor e acercando a cultura galega no seu centro de Vigo.

Librería (planta 5ª) de El Corte Inglés, ás 18.30 horas (inscripciones en eventosvigo@elcorteingles.es)

Álvaro Gil-Robles, en «Un comisario en el Consejo»

Con motivo de la publicación de “Un comisario en el Consejo”, su autor Álvaro Gil-Robles, Defensor del Pueblo en España (1988-93) y primer comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, conversará con la exjueza Teresa Conde Pumpido sobre la carrera de aquel.

Casa do Libro (Velázquez Moreno 27), a partir de las 19.00 horas

«Canta, miña compañeira. O legado das cantareiras»

A asociación Évame Oroza inicia os actos organizados arredor do Día das Letras Galegas coa presentación do libro «Canta, miña compañeira. O legado das cantareiras», de María Lado, recentemente publicado por Xerais. No acto, a autora estará acompañada pola artista e poetisa Franchesca d’a Silva.

En la sede de Évame Oroza (Subida á Costa 5), a las 20.00 horas

Música

Banda sénior

A banda sénior dirixida por Óscar Davila será a protagonista da xornada. O repertorio será formado por obras de autoría galega centrando a atención arredor dunha figura relevante no campo da composición para banda de música. Nesta ocasión será Manuel Paino o homenaxeado e contaremos coa súa presenza no acto.

No auditorio do Conservatorio Profesional de Música (CMUS Vigo), na calle Felipe Prósperi 3, a las 20.00 horas. Entrada libre

Exposiciones

«Ítaca. Un viaje por la educación financiera»

Propuesta que utiliza el viaje de regreso de Ulises a Ítaca como analogía de los desafíos que afrontamos en la gestión de nuestras finanzas.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de junio

«Mesas»

Exposición del artista Carlos Maciá, que en 2007 deja de pintar sobre lienzo para centrarse en soportes de carácter industrial.

En STV Espacio de Arte (Gran Vía 129), de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas. Hasta el 21 de junio

«Un despacho de Camilo Nogueira»

Muestra en depósito, por parte del Quiñones de León, de mobiliario en madera hecho por Camilo Nogueira en su primera etapa. Algo único accesible al públioco y de interés patrimonial.

Pinacoteca Fernández del Riego (rúa Abeleira Menéndez), de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 25 de mayo

Alfonso Galván

La obra original de este artista tieneun fuerte contenido social, para proseguir con imágenes de una naturaleza onírica, en la que se mezclan as referencias culturales, símbolos y juegos.

En las salas frontales y Galería B3, primer piso, del MARCO (Príncipe 54). De 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 7 de septiembre

«Seis cabezas»

Alejandro Fuertes presenta seis ensamblajes de pared realizados con material de desecho con los que invita a reflexionar sobre los excesos en las sociedades de consumo contemporáneas.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 18 de mayo.

«Lire Modiano. Mi París»

Fotografías de Manuel Martínez Barreiro.

Alianza Francesa (República Argentina, 22), de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas. Hasta el 31 de mayo.

«Apología del equilibrio»

Selección de obras del artista Luis Carballo.

AF Galería (Ecuador 69), de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas.

