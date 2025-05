La banda británica The Psychedelic Furs actuará en Vigo en noviembre

La legendaria banda londinense The Psychedelic Furs actuará por primera vez en Galicia el próximo 15 noviembre dentro de la programación del festival Underfest Xacobeo. El escenario de este concierto será el Teatro Salesianos de Vigo y las entradas podrán adquirirse a partir del próximo viernes, 16 de mayo, en Ataquilla.com.

Nacido en 1977, en la era pospunk, y liderado por los hermanos Richard y Tim Butler, es uno de los grupos más destacados de la escena británica, con éxitos como ‘Love My Way’, ‘Pretty In Pink’, ‘Heaven’, ‘The Ghost In You’ o ‘Heartbreak Beat’.