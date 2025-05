Festa do Choco de Redondela 2025: datas, prezo e programa completo

A provincia comeza a conta atrás para unha das citas máis agardadas do noso calendario enogastronómico: A XXXVIII Festa do Choco celebrarase en Redondela esta fin de semana, do 9 ao 11 de maio, cunha das axendas máis completas dos últimos anos. Co choco de Redondela, «o mellor choco do mundo», como protagonista indiscutible, a festa —declarada de Interese Turístico de Galicia— ofrecerá un plan inmellorable para gozar da gastronomía e da cultura máis senlleira.

Chocos na súa tinta ou con arroz, á prancha, en empanada de trigo ou millo, ou á feira serán só algunhas das propostas que se poderán degustar na carpa do Campo da Feira a cargo dos restaurantes da vila, que sumarán preparacións vangardistas ás propostas máis tradicionais.

A Orquestra Mondragón, Sonoro Maxín e Combo Dominicano encabezan, pola súa banda, un programa musical no que non faltará o aceno local da man da Orquestra de Saxos, Airiños de San Simón, Rondalla de Redondela, Banda de Música de Chapela e O Carballo das Cen Pólas. Ademais, o Concello organizará viaxes en barco á illa de San Simón con visita guiada incluida.

O domingo chegará o día grande da Festa do Choco co pregón a cargo da personaxe da xornalista e humorista viguesa María Foscaldo, «Virtudes a Repunante», que porá a nota de humor a partir das 12.30 horas no recinto da feira. Como nos últimos anos, a empresa local Eurored será a encargada de engalanar as rúas para a celebración, con redes e outros aparellos mariñeiros.

Un menú de excepción

Os restaurantes O Tranquilo, Casa Chano, Lugar da Serra e Ecolagar, xunto ás panadarías Luisa e Vila dos Viadutos, estarán presentes na carpa do Campo da Feira, onde os asistentes poderán degustar pratos tradicionais como os chocos na súa tinta ou con arroz, á prancha, en empanada de trigo ou millo, ou á feira, ademais de outros máis orixinais como choco con salpicón de marisco ou con garavanzos.

A maiores, tamén estarán presentes os produtos de Anaquel Gourmet, Paladarqueso, Filloas María, viños da adega Quinta das Eiras e artesanía de Lelate.

Programa de concertos

A XXXVIII Festa do Choco de Redondela sumará á súa excelente oferta gastronómica unha interesante proposta musical. O primeiro dos concertos será o venres día 9, ás 19.30 h, coa Orquestra de Saxos de Redondela, dando paso ás 22.30 h á orquestra Os Satélites.

Os grupos locais abrirán os concertos do sábado. Ás 12.30 h actuará o grupo de gaitas e baile Airiños de San Simón, e pola tarde, ás 20.00 h, será a quenda da Rondalla de Redondela. Ás 23.00 h, Javier Gurruchaga e a súa Orquestra Mondragón ofrecerán un espectáculo que a concelleira de Cultura, Rita Pérez Táboas, describe como «unha transgresora mistura de humor surrealista, cabaré e rock and roll que fará bailar a varias xeracións». A noite do sábado rematará coa sesión dos picadiscos Borja Rúa e Rodri Vegas.

O domingo, o pasarrúas da Banda de Música de Chapela comezará ás 11.30 h, e ás 13.15 h amenizará o xantar o grupo de gaitas O Carballo das Cen Pólas. A música galega e en galego continuará pola tarde, desde as 18.00 h, co concerto do Sonoro Maxín e o seu novo álbum A primavera ten que ser nosa. Trátase dun espectáculo no que conviven estilos musicais diversos que van da cumbia ao rock, pasando polo merengue, entre outros. O gran peche de ouro ao día do grande do Choco porao a Orquestra Combo Dominicano.

Viaxes á illa de San Simón e visitas guiadas Co gallo da Festa do Choco, organízanse viaxes en barco á illa de San Simón con visita guiada ao prezo de 6 euros por persoa. Horarios: Ás 12.00 h dende o porto de Cesantes

dende o porto de Cesantes Ás 17.00 h dende o porto de Cesantes

dende o porto de Cesantes Ás 18.00 h saída dende o peirao do museo Meirande Venda de entradas: no museo Meirande (986 458 891) e na oficina de turismo de Redondela (986 401 713). En caso de esgotarse as prazas, a navieira ofertará novas visitas a través da súa páxina web: www.crucerosangel.com

Choqueiros e choqueiras, referentes na promoción dos produtos do mar galego

«Grazas a todas as persoas que fan posible o Choco. A colaboración entre a veciñanza, negocios locais e Concello é moi importante para que esta festa gastronómica sexa un éxito e consolide a Redondela como un referente na promoción dos produtos do mar galego» Digna Rivas — Alcaldesa de Redondela

O evento, declarado de Interese Turístico de Galicia, foi presentado o pasado venres nun acto ao que asistiron a alcaldesa, Digna Rivas; a concelleira de Cultura e Turismo, Rita Pérez; así como unha representación dos hostaleiros e hostaleiras que ofrecerán durante estas xornadas este exquisito cefalópodo elaborado en variadas preparacións. Na presentación participaron tamén algúns dos fundadores da festa, como Manolo Conde e José Manuel Durán.

Digna Rivas quixo «agradecer a todas as persoas que fan posible esta festa, xa que a colaboración entre a veciñanza, os negocios locais e o Concello é moi importante para que esta festa gastronómica sexa un éxito e consolide a Redondela como un referente na promoción dos produtos do mar galego».

«O choco é o produto de Redondela por excelencia. Somos coñecidos como choqueiros e choqueiras en todo o mundo, e iso é posible grazas ao gran traballo dos mariñeiros e mariñeiras da Confraría de Redondela, que traen do mar este excelente produto», engadiu Rivas para despedirse.