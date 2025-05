Grande Amore leva a La Fábrica de Chocolate o novo disco co seu existencialismo musical

Se hai un grupo que nestes últimos anos postpandemia despegou cun son propio que inclúe guitarreo postpunk con letras existencialistas en galego con seguidores por todo o Estado español ese é Grande Amore. O seu existencialismo de hoxe en día cuspindo a barlovento a insatisfacción da vida actual vaise revelar mañá venres en La Fábrica de Chocolate en Vigo.

Nuno Pico, Clara Redondo e Maria Grep presentan o novo disco, «III», ao tempo que percorrerán os hits dos anteriores. Será a partir das 21.30 horas coas entradas a 16,50 euros.

«III» supón un paso máis na evolución de Grande Amore nos seus sons rockeiros e punkarras, con puntos máis melódicos pero co berro desgarrador que serve de altofalante dunha xeración e doutras anteriores disconformes co estado actual dunha vida que non lles chega. Ben é certo que segue habendo temas que lembran os sons industriais oitenteiros como «Tempo queimado» mentres que «Maldita sea mi suerte» ábrese ao castelán para ofrecer unha versión incrible do clásico de Los Suaves pero con máis xenreira contra o mal fario e as desilusións da vida.

O primeiro single, «Ontes fun moi malo», arranca cun forte guitarreo para seguir co son de bailoteo punk que é marca propia da banda. Na letra, acompañámolo nunha noite de farra que se lía por un arrebato de agresividade e ‘tolemia’ do que reflexiona ao día seguinte.

Este tema, ademais, foi o primeiro single do disco (baixo o selo Ernie Records). A casa discográfica sianla que a canción está «inspirada» no «Denim Demon» de Turbonegro pero coa enerxía propia de Grande Amore.

O álbum presenta tamén varias colaboracións como a asinada con Nacho Vegas «Ti máis eu». Vegas atrévese a cantar en galego nun tema que nos atravesa o corazón, composto de dúas partes musicalmente diferentes. Na primeira, a melodía é máis pausada para, na segunda, acelerar as revolucións no ritmo intrépido propio de Grande Amore.

Se non podedes ir velo este venres, tranquilidade, haberá oportunidade no SonRías Baixas de Bueu o día 1 de agosto e xa máis lonxe en outubro na Capitol de Compostela. Entre estas datas, xa máis lonxe agardan polo grupo Granada, Sevilla, Benidorm (Low Festival) ou Torremolinos (Canela Party). Atrás quedan as súas actuacións en Barcelona, Valencia, Málaga, Toledo, Oviedo, Madrid ou Zamora. Como ben sinala a voz de Nuno no tema «Eu son a noite», el é a noite, él é «a festa».