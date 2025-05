Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 6 de mayo de 2025 en Vigo:

Juan Guerrero Trío, la jam session de A Casa de Arriba

El baterista vigués Juan Guerrero regresa de la ciudad de Oporto para abrir la jam a trío de vibráfono. En esta ocasión lo hará acompañado por dos músicos portugueses: Pedro Martins, al vibráfono, y Duarte Júlio, al contrabajo. El repertorio consta de una mezcla de composiciones propias y estándares de jazz con su particular toque personal.

A Casa de Arriba (Zapateira 8, Canido), a las 21.15 horas. Entrada: 6 euros

Actos

Presentación de libro

Dentro de la semana de música tradicional del Conservatorio Superior de Música de Vigo, presentación del libro «Tocadoras do val do Dubra; por que non hei de cantare», de David Fontán, Lucía Santiago y Carlos Rey, perteneciente a la colección Chave Mestra (de aCentral Folque). El acto será conducido por Ramón Pinheiro Almuinha, director y editor de la entidad.

Auditorio Martín Códax del CSM de Vigo (Manuel Olivié 23), a las 19.00 horas

Presentación de libro

El escritor Fernando Ferreira Priegue presenta el libro de su autoría «Entre café, espuma y confidencias, el Bar León y su entorno. Memorias de un barrio vigués mediado el siglo XX», publicado por el Instituto de Estudios Vigueses

Salón-hemeroteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO) de Vigo (García Barbón 5, bajo), a las 19.30 horas

Presentación de libro

El escritor Xosé Benito Reza presenta su libro «Ciencia e misterio en Celanova», en un acto que será conducido por Bieito Ledo, y organizado por el Ateneo Atlántico.

Espazo Ateneo (Dr. Cadaval 17), a las 19.30 horas

Exposiciones

«Seis cabezas»

Alejandro Fuertes presenta seis ensamblajes de pared realizados con material de desecho.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 18 de mayo.

«Un despacho de Camilo Nogueira»

Muestra en depósito, del Quiñones de León, de mobiliario en madera hecho por Camilo Nogueira en su primera etapa. Algo único accesible al públioco y de interés patrimonial.

Pinacoteca Fernández del Riego (rúa Abeleira Menéndez), de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 25 de mayo

«Mesas»

Exposición del artista Carlos Maciá, que en 2007 deja de pintar sobre lienzo para centrarse en soportes de carácter industrial.

En STV Espacio de Arte (Gran Vía 129), de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas. Hasta el 21 de junio

«Ítaca. Un viaje por la educación financiera»

Propuesta que utiliza el viaje de regreso de Ulises a Ítaca como analogía de los desafíos que afrontamos en la gestión de nuestras finanzas.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de junio

Alfonso Galván

La obra original de este artista tieneun fuerte contenido social, para proseguir con imágenes de naturaleza onírica.

En las salas frontales y Galería B3, primer piso, del MARCO (Príncipe 54). De 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 7 de septiembre

