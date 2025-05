Cantometrics inaugura con su directo la I Semana de la Música Tradicional

El Conservatorio Superior de Música de Vigo arranca el próximo lunes su primera Semana de la Música Tradicional. En esta edición se pondrá en valor el repertorio de la tradición oral custodiado y compartido por mujeres aprovechando el tributo a las cantareiras homenajeadas por el Día das Letras Galegas. Desde el día 5 hasta el 8 de mayo, se sucederán los conciertos y presentaciones. El primero, el lunes, con el grupo Cantometrics.

El Auditorio Martín Códax del Conservatorio, en O Castro, recibirá a esta banda que presentará «Efémeras», el nuevo espectáculo. Si en el anterior repasaban y reinterpretaban el legado recogido por Alan Lomax, en esta ocasión rememoran yllevan a su campo la labor de la fotógrafa Ruth Matilda Anderson.

En su espectáculo, aúnan fotografía, videocreación y música para explorar el universo visual de Anderson que retrató las gentes de la Galicia de los años 20 del pasado siglo. El grupo fue elegido el pasado año para las Residencias Artísticas del Pazo de Mariñán de la Deputación de A Coruña.

La cita con Cantometrics –formado ahora por cinco músicas y músicos de localidades como Vigo, Bueu, Tui o A Coruña–será a las ocho de la tarde con la entrada libre hasta completar aforo.

Ya el martes continuará la Semana con la presentación del libro «Tocadoras do val do Dubra. Por que non hei de cantare»(acentralFolque), a cargo de David Fontán, Lucía Santiago y Carlos Rey. Se realizará a las 19 horas y una hora después actuarán las pandeireteiras Latriqueiras de la Asociación Cultural O Fiadeiro, grupo fundado en 2022 por Tamara Costas,

Esta última agrupación prevé ofrecer un repertorio que recuerde a las mujeres homenajeadas en las Letras Galegas: Adolfina y Rosa Casás, Eva Castiñeira así como las Pandereteiras de Mens.

En la tercera jornada del ciclo, a las siete de la tarde presentarán «O Ronsel do meu sentir», de Carlos Rilo que recoge las composiciones para gaita solista acompañada de otros instrumentos tradicionales y clásicos. Tras este acto, habrá otro concierto a las ocho a cargo del alumnado y profesorado del departamento de Música Tradicional del Conservatorio Superior.

Ya el jueves, 8 de mayo, también a las 20.00 horas se realizará el concierto de las Letras Galegas integrado por alumnao de Canto, IMTP, Guitarra, Composición más Producción y Gestión. Intervendrán también Oswaldo Oro, Ángela Placer, Iván Abal así como José Manuel Fernández.

Como cierre, el viernes, a las 11.00 horas, el compositor Octavio Vázquez realizará una conferencia sobre su obra. Desde el Conservatorio informan de que «Por la tarde a las 20 horas el propio compositor asistirá al estreno absoluto de la Sonata para flauta y piano con Fernando Raña a la flauta y Rasa Biveiniene al piano. Al comienzo del concierto Octavio Vázquez hará una breve introducción de la obra comentando aspectos relevantes de la composición. A continuación, será interpretado el Trío para clarinete, violoncello y piano (Roberto Noche clarinete-, Luis Caballero –violoncello– y Severino Ortiz –piano–) estrenado parcialmente en el año 1994 en Madrid».