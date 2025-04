Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 8 de abril de 2025 en Vigo:

Proyección de «Los destellos», con coloquio posterior con su directora, Pilar Palomero, en el MARCO

Primera de las proyecciones del encuentro Rueda-Academia de Cine, ambas de entrada libre. Pase de «Los destellos», película de 2024 dirigida por Pilar Palomero, que participará posteriormente en un coloquio con los asistentes. El filme relata la vida de Isabel, que da un inesperado giro el día en que su hija Madalen le pide que visite regularmente a Ramón, que se encuentra enfermo.

A las 17.00 horas, en el salón de actos del Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Entrada libre hasta completar el aforo

Actos

«Educación afectivo-sexual e adolescencia hoxe»

Encuentro convocado por el Ateneo Atlántico, con los expertos en educación afectivo-sexual en la adolescencia Antón Costa, Priscila Retamozo, Amanda Traba y Sonia Fernández. Presenta el acto Luísa Abad.

En la biblioteca de la Escola Municipal de Artes y Oficios (EMAO) de Vigo, en García Barbón 5

«Pavarotti»

Proyección de esta película documental británica de 2019 dirigida por Ron Howard, centrada en el inmortal cantante de ópera italiano, que se enmarca dentro de la décima edición del ciclo «Cine & Ópera» que organiza el colectivo Amigos de la Ópera.

A las 19.00 horas, en el Auditorio del Concello (Praza do Rei 1). Entrada libre hasta completar aforo

Presentación de libro

La escritora Laura Cascán presenta su libro «Lo que perdura». La autora hará un recorrido por la vida del empresario y filántropo Benigno Quiroga Fernández, gallego emigrante en Chile, que dejó huella en ambos continentes.

En el restaurante (planta 7ª) de El Corte Inglés de Vigo, a las 20.00 horas

Música

Sunil López Trío

Concierto + jam session del trío que forma este pianista vigués con el contrabajista Xurxo Estévez y el baterista David Puime. La actuación servirá para la presentación del primer álbum del pianista, titulado «Smoke Gets in Your Eyes».

A partir de las 21.15 horas, en A Casa de Arriba (Martín Códax 23). Entrada: 6 euros

Exposiciones

Alfonso Galván

La obra original de este artista tiene un fuerte contenido social, para proseguir con imágenes de una naturaleza onírica, en la que se mezclan as referencias culturales, símbolos y juegos.

En las salas frontales y Galería B3, del primer piso, del MARCO (Príncipe 54). De 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas

«El camino de lo incierto»

Exposición de la artista argentina Sol Visceglie. Una colección que nos invita a descubrir tierras desconocidas y nuevos espacios, llenos de magia y color..

En Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33), abierta en horario del centro

«Silencio roto»

Una exposición que busca evocar lo que indica su título, quebrar con lo impasible, lo imperturbable, la parálisis y generar emociones, sentimientos que nos promuevan un quejido. Muestra antológica del pintor y restaurador Francisco Torrón.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas

«Seis cabezas»

Alejandro Fuertes presenta seis ensamblajes de pared realizados con material de desecho con los que invita a reflexionar sobre los excesos en las sociedades de consumo contemporáneas.

Fundación Laxeiro (P. Sanz, 15 3º). De 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas

«Las mujeres que habitan en mí»

Exposición de pintura de la artista Conchi Cuadrado.

Espacio Beny (Doutor Cadaval 27). De 17.00 a 20.00 horas

«Apología del equilibrio»

El artista Luis Carballo presenta una selección de sus obras que transforman la fotografía, la geometría, la arquitectura, las dimensiones y la perspectiva en un diálogo vivo con el espectador.

AF Galería (Ecuador, 69), de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas

«A pegada das nais»

Organizada por Érguete, busca homenajear a todas las madres que comenzaron la asociación para proteger a sus hijos de la droga.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas

«El lenguaje de las cosas mudas»

La artista Susanne Themlitz ofrece obras en distintos formatos que se apropian de los espacios.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas

