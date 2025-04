Jennifer López actuará en Pontevedra este verano con su gira 'Up All Night'

Jennifer López está de vuelta sobre los escenarios. La artista regresará este año al mundo de la música con una gira en la que se reencontrará con muchos de sus fans por todo el mundo. Una de sus paradas será España donde ofrecerá 5 conciertos únicos en los que sus seguidores podrán disfrutar de una actuación electrizante con sus éxitos más icónicos a lo largo de su carrera legendaria.

'Jennifer López: Up All Night' también aterrizará en Galicia para hacer las delicias de sus fans gallegos y aunque de momento no se conocen muchos datos sobre su retorno a los escenarios, ya se conoce cuál es el lugar escogido para arrancar su gira por España.

La cantante tendrá su primera parada en nuestro país el próximo 8 de julio en Pontevedra. El Parque de Tafisa es el lugar escogido para disfrutar del show de una de las artistas más polifacéticas de la escena musical.

Además de en Pontevedra el 8 de julio, Jennifer López también pasará por Cádiz el 10 de julio en Estadio Nuevo Mirandilla, por Málaga el 11 de julio en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, por Barcelona el 15 de julio en el Sant Jordi Club y por Bilbao el 16 de julio en el BEC.

Las entradas todavía no han salido a la venta, pero los fans de la artista en España deberán estar pendientes de sus redes sociales para no perderse nada.