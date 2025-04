La Xunta presenta dos festivales en Vigo para Semana Santa

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, presentó hoy los festivales Wake UP! y One Dance que se celebrarán la próxima Semana Santa en el Pabellón 3 del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). La representante autonómica destacó el éxito que ya obtuvo el Wake UP! el pasado mes de octubre cuando organizó su primera edición.

En su comparecencia, acompañada por Luis Diz, CEO del Grupo Pelicano, y José Patiño, director de Wake Up! Electronic Parties, la representante autonómica destacó que «el Ifevi es un espacio espectacular que ofrece las condiciones ideales para disfrutar de dos jornadas excepcionales dedicada a la música».

Los organizadores agradecieron el apoyo del Gobierno gallego y destacaron el atractivo que presenta la ciudad para este tipo de espectáculos. «Acertamos con Vigo, queremos poner en valor el lugar donde estamos y el apoyo institucional de la Xunta de Galicia», apuntó el responsable del Grupo Pelícano.

Por su parte, José Patiño incidió en el hecho de que los dos eventos programados responden a diferentes públicos. «Va a ser muy bonito, porque tenemos gente joven que va a ir el jueves al Wake UP! y el sábado repetirá con sus padres en One Dance», subrayó.

17 y 19 de abril en el Ifevi

El Wake UP Festival se celebrará el día 17 de abril (de 20:00 horas a 06:00 horas) y traerá a Vigo la reconocidos artistas como Adrian Mills, Biia, Deborah de Luca, DJ Swisherman, Fantasm, Isma B y Nina Kraviz.

En el caso del One Dance, que será el 19 de abril (desde las 18:00 horas) los invitados son Basshunter, DJ Shas!, Floorfilla, Guru Josh Project, Kate Ryan, Marvin & Andrea Prezioso, Nathalie Aarts, Safri Duo, Soniko – DB, Rob & Mark Deluxe, Viceversa y Pablo Méndez Performances.

Luis Diz, responsable de la Sala Pelícano, indicó que la venta de entradas para el festival marcha a muy buen ritmo. «A día de hoy ya tenemos casi que 9.000 tickets vendidos para los dos festivales, es una cifra importante y el objetivo es llegar entre 14.000 y 15.000, pero lo que buscamos no es tanto volumen como que todo salga bien, la respuesta está garantizada y la gente respondió de forma excelente», señaló.