Biznaga, Aiko El Grupo y Oracle Sisters, entre los conciertos de Son Estrella Galicia

SON Estrella Galicia anunció ayer las líneas de su programación para los próximos meses, con la que la firma cervecera busca reivindicar el valor de lo local y el apoyo a las salas de la mano de diversos artistas nacionales e internacionales.

El ciclo de conciertos recorrerá salas de toda España con un desbordante line up de artistas principalmente internacionales que en Galicia recalará en ciudades como A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense o Vigo. Entre los artistas ya confirmados se encuentran Oracle Sisters, The Horrors, Biznaga, MIKE, Aiko El Grupo, Oscar Jerome, Efterklang, Been Stellar, This Is Lorelei, Osees, Rosali, Nap Eyes, Gallus, Handsome Dick Manitoba o Margaritas Podridas, aunque pronto se irán confirmando nuevas fechas y artistas.

Por otro lado, el proyecto ha anunciado ya la novena edición de uno de sus máximos estandartes, SON Estrella Galicia Posidonia, el festival que se celebrará del 3 al 5 de octubre en la paradisíaca isla de Formentera. La venta para conseguir uno de los 350 ansiados abonos para el único festival True Platinum como Zero Waste del mundo se activará próximamente en su web y redes sociales. Además, continúa la colaboración con otros festivales y ciclos nacionales fuera del circuito más convencional, como son Electrónica en Abril (2-6 abril, Madrid), Mostra (17-20 de abril, Barcelona), Rebanada (abril a junio, Madrid), La Terraza Magnética (julio, Madrid), Sinsal SON Estrella Galicia (25-27 de julio, Isla de San Simón), Canela Party (20-23 de agosto, Torremolinos), Underfest (20-22 de septiembre, Vigo) o WOS x SON Estrella Galicia (12-15 de septiembre, Santiago de Compostela), Hola Nola (Madrid) o Antioxidante (Murcia).

SON Estrella Galicia también vuelve a poner en marcha Soundhood, iniciativa que devuelve la música a los barrios de las ciudades. Ahora, se confirma que las próximas ediciones tendrán lugar en A Coruña (5 de abril), Granada (21 de junio), Londres (27 de septiembre) y Barcelona (25 de octubre).