Un plan de ocio alternativo y solidario

El grupo musical Los lunes al sol será el encargado de amenizar el primer concierto solidario que organiza la Fundación Lingoreta con el objetivo de recaudar fondos para poder llevar a cabo la misión de este proyecto, que nace con la intención «de poder ayudar a nuestro entorno social más cercano, ofreciendo servicios sociosanitarios que abarquen las necesidades que puedan aparecer en las distintas etapas de la vida y creando lazos de unión entre las diferentes generaciones de una misma unidad familiar». Así, el proyecto impulsado por Diana Lameiro trata de «mejorar la calidad de vida sociosanitaria en entornos más vulnerables y promover la igualdad de oportunidades».

Y por eso este concierto, que tendrá lugar este jueves, a partir de las 20:15 horas en la Sala Urban Market Mahou de Vigo, es una gran oportunidad para colaborar con esta causa solidaria y, al mismo tiempo, disfrutar de un plan de ocio alternativo para compartir incluso en familia.

Música como terapia

El lema de este evento es que «la música también es terapia», explica Diana Lameiro. «Haremos estos tardeos en toda Galicia, con conciertos solidarios, con el objetivo de juntar a la gente un rato en el que puedan divertirse y, al mismo tiempo, que les permita ayudar en una acción solidaria”, destaca la presidenta de la fundación, que subraya que de los 20 euros que cuesta la entrada, y que da derecho a una consumición, se puede desgravar el 80 por ciento.

Terapias sin coste

La recaudación irá destinada al proyecto de la fundación. «Llevamos ya unos 15 años con los centros Lingoreta y ya desde antes de la pandemia veníamos observando que había muchísimas familias que no podían acudir a una terapia de psicología o logopedia», destaca: «Esta era una idea que tenía desde hace tiempo y por fin hace un año me lancé y creamos una fundación con la que estamos empezando, ya llevamos once familias que están recibiendo terapias desde enero de 2024 sin ningún coste».

Convenios

Ahora trabajan en firmar convenios con profesionales de confianza para extender su labor por toda la comunidad. Para ello, necesitan fondos y, de ahí, estas iniciativas solidarias, donde «la música es una alianza». «Es importante trabajar la salud mental y poner el foco sobre ella, tanto en niños, como en adolescentes y en adultos», destaca Lameiro, interesada también en «crear espacios para las familias».