Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 20 de marzo de 2025 en Vigo:

«Godspell, el musical», una reinterpretación moderna del Evangelio de San Mateo

El clásico de Broadway, que triunfó en la primera mitad de los 70, dirigido ahora por Emilio Aragón y coproducido junto a Antonio Banderas. Doce artistas dan vida a una trama en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes de una gran ciudad.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas. Entradas: desde 34,65 euros.

Actos

IV Ciclo de Montaña, Medio Ambiente e Cambio Climático

Club Peña Trevinca y la Universidad de Vigo organizan esta serie de charlas. Hoy, Xavier Labandeira, catedrático en Economía en la UVigo ofrece la charla «Canto nos custa o cambio climático». Presenta: Gustavo Bergantiños, catedrático en Economía en la UVigo.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas.

Programa de radio

Cé Tomé conduce el espacio «Radio sen onda 10», que ofrece la posibilidad de asistir como público en una emisión especial en torno a la música francesa.

RioLagares (Falperra, 16), a las 20.00 horas.

Cine

«Romeo y Julieta»

Proyección del espectáculo de danza en directo desde la Royal Ballet & Opera de Londres.

Espectáculo de danza «Romeo y Julieta». / Alice Pennefather

En Yelmo Cines Vigo, Cines Tamberlick y Multicines Norte, a las 20.15 horas.

Xoves de Cinema + Memoria

Ciclo organizado por la asociación vecinal de Lavadores y la Asemblea Republicana de Vigo. Hoy, se proyecta «El silencio de otros», de Almudena Carracedo y Robert Bahar, que aborda la lucha de las víctimas del Franquismo. Incluye un coloquio con Celso López Pazos y Miguel Ángel Gómez Álvarez.

AVCD de Lavadores (Ramón Nieto, 302), a las 19.00 horas.

Sesión secreta

Proyección de una película sorpresa de la que apenas se da la siguiente pista: «Si te gustaron Full Monty, La familia Bélier, Los chicos del coro, Intocable y El concierto, te va a encantar».

Cines Yelmo (CC Travesía), a las 19.45 horas.

Música

Cuarteto Talos

La formación ofrece el programa «De Haydn a Bartók: a traxectoria dun xénero». Concierto organizado por la Orquestra Vigo 430.

Salón Regio de A Sede (Príncipe, 44), a las 20.00 horas. Entradas: 9 euros.

Sunil López

El pianista presenta su disco «Smoke gets in your eyes».

Vitruvia (Praza de Compostela, 5), a las 20.30 horas. Entradas: 14 y 7 euros.

Doble M

Folk con raíces de blues, gypsy jazz y fingerpicking.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.00 horas. Entradas: 6 euros.

Tincho Fernán

El artista inicia una sesión de micro abierto.

O Lar das Artes (Ribelas 60 - Matamá), de 20.30 a 22.30 horas.

Teatro

Vigro Avierto

Espectáculo de ‘stand-up comedy’ en el que entre ocho y diez participantes tienen 10 minutos para probar sus monólogos.

Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.00 horas.

Exposiciones

«Las mujeres que habitan en mí»

Exposición de pintura de la artista Conchi Cuadrado. Incluye 11 retratos femeninos, en los que está latente una feminidad vitalista y poderosa.

Espacio Beny (Doutor Cadaval, 27). De lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 13 de abril.

«Voar coa imaxinación»

Obras de Colmeiro, Laxeiro o Antón Lamazares, entre otros.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26) , de lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 22 de marzo.

