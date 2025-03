Los cantantes de Vigo reconquistan su concierto más especial seis años después

Nació como un ejemplo de lo refrescantes que resultan las visiones y los impulsos llegados desde fuera, y vuelve en el marco de la más viguesa de las fiestas. Tras seis años de barbecho, el próximo 27 de marzo vuelve, bajo el título de 'La Reconquista', la Vigo Vocal's Reunion, el evento que junta sobre el escenario a algunas de las voces más destacadas del panorama de la música local. Tanto de los artistas más consolidados como de los nuevos valores.

Creado en 2009 de la mano del incombustible músico argentino Frans Banfield, el concierto se celebró hasta 2019. Por el medio, a la organización se sumó Ibán Marciano, de Los Marcianos. Ambos han reactivado ahora el proyecto para juntar a 16 vocalistas de la ciudad, que se irán intercambiando el micro con una banda de acompañamiento.

Será el jueves antes del fin de semana grande de la Reconquista a las 21:00 en la sala Supersonic (antigua Sinatra). Las entradas se pueden comprar a 10 euros en www.bluesandrias.com y RockBox Shop (Urzáiz, 103).

Otra edición del Vigo Vocal's Reunion / FDV

'La Reconquista' reunirá a voces consagradas como las de Fon Román (Piratas), Villanueva, Adolfo FH (Stoned At Pompei), Antimums y LAW; también estarán Nuevo Apóstol, Gael (Inerttes), Rober Carcos, Dani Soler (Antifragil), Jorge (Visions Of Johanna) o Adrian Timms. Y sumarán también representantes de la nueva generación como The Blow Up's, La Toñi y SWIC.

Será «un crisol de estilos que abarcará desde el rock y el pop hasta el indie y la música urbana, demostrando la diversidad y riqueza del talento vigués», expone la organización. Si Banfield explicó en su día que impulsó al ver que Vigo «tenía un potencial impresionante de músicos, pero que cada uno iba a su rollo», ahora buscan ahondar en la idea de la reivindicación: «Queremos dar valor a las canciones escritas en nuestra ciudad, apoyar a los artistas que están presentando nuevos discos y a aquellos que están empezando su camino», afirman los organizadores.

«Es una oportunidad para reunir a varias generaciones en una sola noche y mostrar que Vigo es un semillero de música contemporánea», concluyen.