El XX Resurrection Fest desvela que Slipknot actuarán el sábado 28 de junio

Resurrection Fest Estrella Galicia presenta su cartel por días para la que será la edición que celebrará el vigésimo aniversario del festival de Viveiro con Judas Priest y Jinjer de cabezas de cartel el miércoles 25; Korn y Till Lindeman (vocalista de Rammstein) el jueves 26; Falling In Reverse y Tesseract -así como los vigueses Aphonnic- el viernes; y Slipknot más Skindred el sábado 28.

Auténticas leyendas del rock como Judas Priest, Korn o Slipknot no han querido perderse esta fecha tan señalada. Estrellas más actuales del metal como Jinjer, Tesseract (anunciados hoy) o Falling In Reverse son tan solo algunos de los nombres de los cien artistas que actuarán en los cuatro escenarios de Resurrection Fest Estrella Galicia durante cuatro días: los próximos 25, 26, 27 y 28 de junio de 2025.

Los organizadores prometen el cartel de metal y rock más potente del país. «Es un cartel que no deja lugar a dudas de que Resurrection Fest Estrella Galicia es por derecho propio el festival de metal más grande de España y uno de los más potentes del mundo», señalan.

El festival anuncia que está a punto de agoar sus abonos y que el lunes día 17, a partir de las 13 horas, pondrá a la venta las entradas diarias.

Si se opta por esta posibilidad, hay que saber que el miércoles 25 actúan Judas Priest, Jinjer, Novelists, Signs fo the Swarm, From Fall to spring, Tarja, Kanonenfieber, Synd, Lost Society o Stick to your guns, entre otras bandas y solistas.

Para el jueves, la lista, entre otros, es de: Korn , Till Lindemann, Seven Hours After Violet, Northlane, Stain The Canvas, Municipal Waste, Death Angel , Heredeiros Da Crus , Gigatrón, Vowws, Killus, H2O, Evergreen Terrace, Deviloff.

El viernes tocarían Falling In Reverse, Tesseract , Angelus Apatrida , Aphonnic, Broken By The Scream, SOEN , Crucified Barbara, Unprocessed, Party Cannon, Stesy, Against The Waves, Ignite, DEsolated.

El sábado le correspondería a: Slipknot , Skindred, Crossfaith , Aviana , Tetrarch, Zeal & Ardor, Vader, Spectral Wound, Mental Cruelty, Gutalax, The Broken Horizon , Walls Of Jericho , Siamese , Split Chain,Iscream Never Ground, Ezpalak , Archivo Adxunto , Russian Circle.