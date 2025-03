Liberan entradas para uno de los grandes conciertos internacionales del año en Vigo tras meses agotadas

Quedan solo cuatro días para que Vigo acoja uno de sus grandes conciertos del año. El único que —al menos por el momento— el O Gozo Festival ha anunciado en la ciudad olívica. Lo hizo en julio de 2024. A los pocos días se pusieron las entradas a la venta y en cuestión de semanas se agotaron. Durante al menos el último medio año era ya imposible conseguirlas. Hoy, a las puertas del concierto de Anastacia en Vigo (domingo 16 de marzo) se han liberado un puñado de tiques al alcance solo de los fans más rápidos.

A finales del pasado verano la página oficial de ventas del concierto de Anastacia en el Auditorio Mar de Vigohabía colgado ya el cartel de completo. Las poco más de 1.400 entradas se agotaron entre julio de 2024, cuando salieron a la venta, y septiembre.

En las últimas horas, el mapa de butacas pintado de rojo durante más de seis meses ha aparecido con una veintena de butacas verdes. Vacías. A la venta. Probablemente de fans que han tenido que devolver sus entradas en el último momento. Todas ellas en la página oficial de venta y al margen de webs de reventa de entradas, donde hay quien las ofrece por cientos de euros, muy por encima del precio oficial.

El concierto de Anastacia en el auditorio Mar de Vigo se celebrará este domingo 16 de marzo. Tras la apertura de puertas, está prevista la actuación de Casey McQuillen antes de la actuación de Anastacia, la primera y única en Galicia. Será tras actuar hoy en Barcelona y el sábado en Madrid.

Entradas concierto Anastacia Vigo

Liberan entradas para el concierto de Anastacia en Vigo tras meses agotadas. / Oficial / Teuticket

Según se desprende de la página oficial de venta de entradas del concierto de Anastacia en Vigo (www.teuticket.com), a primera hora de hoy (en la imagen sobre estas líneas) todavía es posible conseguir más de 20 entradas a un precio de entre 57 y 60 euros (más gastos de gestión), aunque probablemente vuelen en cuestión de horas.

Gira Anastacia Vigo

El icono del pop Anastacia está actualmente inmersa en el tour europeo #NTK25. Se trata de una gira muy especial, en la que conmemora el 25º aniversario de su álbum debut "Not That Kind", que la catapultó al estrellato internacional en el año 2000 con éxitos como «I'm Outta Love" o "Not That Kind».

Dotada de una de las voces más potentes y reconocibles de la historia de la música, Anastacia lanzó su carrera en 1999, convirtiéndose dos años más tarde en «la artista pop femenina revelación más vendida del mundo». Su voz detrás de éxitos masivos como los multi-platino 'I'm Outta Love', 'Paid My Dues' y 'Left Outside Alone' ha vendido más de 30 millones de discos desde entonces, coleccionando una amplia gama de premios.

Xoel López, The Rapants o Cariño inician la temporada de festivales

Por otra parte, también este fin de semana y antes del concierto de Anastacia en Vigo, el viernes 14 y el sábado 15, arranca en Galicia la temporada de grandes festivales. En este caso, con conciertos gratis como los de Xoel López, The Rapants, Cariño, Mondra o Xisco Feijóo, varios de los artistas del Festival do Queixo de Arzúa (puedes consultar el programa completo en este enlace).