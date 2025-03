El monólogo de David Perdomo, el comienzo del Entroido de Bouzas y mucha música entre los planes que no te puedes perder hoy en Vigo

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la Agenda de Faro de Vigo tiene lo que buscas.

Aquí te recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 1 de marzo de 2025 en la ciudad:

Música

Concierto de El Cuarto de Tula

El Cuarto de Tula es un trío de Son cubano que interpretan el repertorio Buena Vista Social Club.

Concierto El Cuarto de Tula / La Pecera

A las 21:30 horas en La Pecera (Pizarro, 35). El precio de las entradas es de 10 euros.

Concierto Salty Pepper

Salty Pepper nace en Vigo de una fusión cultural y musical con la que te llevará de viaje por los clásicos desde las décadas de los 70's hasta la actualidad. Soul, Funk, Rock'n'Roll, Pop... Buen rollo, buena música en un espectáculo íntimo.

A las 21:30 horas en la sala Contrabajo (Rúa de Venezuela, 82). El precio de las entradas es de 8 euros.

Purveyance

Una noche de tecno con diferentes DJS para disfrutar de una noche de fiesta y buena música.

Purveyance / Island Club

A partir de las 21: 30 horas. El precio de las entradas es de 12 euros.

Concierto Veil of Light

Los suizos Veil Of Light visitarán nuestras tierras por primera vez para presentar su último álbum «Hymns of Faith and Trust».

A las 21: 30 horas en la Radar Estudios (Iglesias Esponda 30, Bajo).

Concierto Fucksimils

Revive el rock de los 70 de la mano de estos veteranos y su música en directo.

A las 21:30 horas. En la sala Supersonic (Rúa Fermín, 6). El precio de las entradas es de 5 euros.

Actos

Patio de descanso

La Morada Cooperativa abre un nuevo espacio de encuentro de acompañamiento y cuidado colectivo en el que aprender a incorporar el cuidado y el descanso en nuestra vida cotidiana. A las 13.00h comenzará una sesión de Danzadas con DJ Soma a través del Djing Consciente y las 14: 00 horas unos pinchos.

A las 10:30 horas en la Morada (Enrique X. Macías, 6)

Presentación del libro «Ojos llenos de árboles»

El escritor Pablo Gallo presenta su libro «Ojos llenos de árboles» acompañado del escritor Luis Boullosa.

A las 12:00 horas en la galería Maraca (Rúa Doutor Cadaval, 12)

Show circense

El centro comercial Gran Vía celebra la llegada del Carnaval con un show la compañía Asacocirco. Un artista especializado en globos estará presente, antes del show, para crear figuras y formas divertidas.

A las 18:00 horas en la planta 2.

Entroido de Bouzas

La alameda de Bouzas dará comienzo al Entroido en una tarde música, disfraces y mucha diversión. El grupo Sehiba amenizará la celebración con una actuación musical a partir de las 18: 00 horas.

A las 17:00 horas en la alameda de Bouzas.

Teatro

Monólogo de David Perdomo

Humor, sátira, irnonía y rock and roll son las señlas de identidad de este monologuista.

A las 20: 00 horas en el Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei,1). El precio de las entradas es de 8 euros.

«Segunda man. Estado aceptable»

Se presenta una revisión de la obra que busca ampliar el juego, atender los deseos presentes y continuar en ls búsqueda de las posibilidades de la palabra.

A las 20:00 horas en el teatro Grisalle (Chile, 15)

Espectáculo «Se non soño non son»

En su tercer espectáculo de clown unipersoal, Rudi Dudi da un paseo por un arcoiris de emociones. Mimo, baile excéntrico, música, magia y malabares son algunos de los ingredientes de un show divertido.

A las 18:30 horas.

Exposiciones

«A pegada das nais»

Organizada por la Asoción Érguete, busca homenajear a todas las madres que comenzaron la asociación para proteger a sus hijos de una epidemia que desconocían. La muestra incluye obras de artistas contemporáneas que dan forma a un contexto político y social desde una diversidad de lenguajes y soportes.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 8 de junio.

«Plácido R. Castro, unha Galicia soñada»

Muestra un singular conjunto de la obra pictórica de Plácido Castro (1902-1967), uno de los más destacados intelectuales gallegos del siglo XX.

Museo do Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Hasta el 2 de marzo.

Exposición colectiva «Ellas»

Tiene como objetivo dar visibilidad a 16 mujeres artistas donde, utilizando sus distintos estilos y técnicas, cada una nos muestra sus diversas inquietudes y sensibilidades artísticas.

ELLAS son capaces de captar la esencia de lo que está a su alrededor, la belleza de lo oculto, de la luz; transmitiéndolas con una gran carga emocional y una profunda conexión con la naturaleza humana, creando así composiciones etéreas, delicadas o inquietantes, en las cuales buscan conectar con el espectador.

Horario: De Lunes a Viernes de 10:30h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h. Sábados de 10:30h a 14:00h. C/ Fermín Penzol 10, bajo drcha, 36202 Vigo.

«Máscaras rituais IV»

Muestra que incluye la colección de máscaras y tocados de Entroido de la colección del museo y otras piezas en préstamo.

Museo Liste (Pastora, 22). De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos ). Hasta el 8 de marzo.

«Una imagen de sí»

Exposición de Marta María Pérez Bravo, Yolanda Herranz Pascual y Andrea Costas Lago, dentro de la Colección MARCO, en las salas frontales de la primera planta del céntrico museo de Príncipe. Comisariada por Miguel Fernández-Cid y María Seoane.

De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 9 de marzo.

«O teu rostro na multitude»

La muestra reúne 29 retratos en miniatura de los siglos XVIII y XIX que pertenecen al legado de Policarpo Sanz e Irene Ceballos y han sido restaurados por el Concello.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de marzo.

Obra pictórica de Jorge J. Loira

La muestra reúne por primera vez la obra plástica de Jorge J. Loira, artista y poeta bueuense.

Asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de marzo

Colectiva de pintura y escultura

Muestra que incluye obras de medio centenar de pintores y una veintena de escultores. Organizada por Centro Gallego de Arte e Inversión .

La Rectoral (Ctra. de Matamá Pazo, 51 -San Andrés de Comesaña-). Hasta el 15 de marzo.

«Voar coa imaxinación»

Afundación abre «Simultánea» con siete muestras en otras tantas ciudades. En Vigo habrá obras con la fantasía como elemento central de la creación con obras de Colmeiro, Laxeiro o Antón Lamazares, entre otros.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26) , de lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 22 de marzo.

«Árbores no xardín»

La artista Mina Shayan encuentra inspiración en la naturaleza próxima, en la poesía, la música y las miniaturas persas, intentando absorber su esencia y recreándose con su propia voz imperfecta y asimétrica desde su humildad.

A Morada Cooperativa (Enrique X. Macías, 6), de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 y sábados, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de marzo.

«Recreo»

Muestra de fotografía de una viguesa residente en Barcelona, Isabel Sobrino, que nació en un ambiente artístico, lo que la encaminó hacia vertientes de creación como la interpretación, la música o la locución. Sin embargo, la fotografía la sedujo desde siempre, aunque la práctica de un modo intenso desde hace solo unos años.

En la Sala de Fotografía Sargadelos (Urzáiz 17), en horario comercial. Hasta el 11 de abril.

«El lenguaje de las cosas mudas»

Susanne Themlitz ofrece obras en distintos formatos que se apropian de los espacios en un repaso a los intereses estéticos de la artista, la evolución de su obra y su mirada sobre la ciudad que acoge la muestra.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 13 de abril.

«Lo que me encuentro»

Muestra de Alejandra Pombo Su (Santiago de Compostela, 1979), doctora en Bellas Artes. Entrada libre.

SVT Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 17 de abril.

«Silencio roto»

Una exposición que busca evocar lo que indica su título, quebrar con lo impasible, lo imperturbable, la parálisis y generar emociones, sentimientos que nos promuevan un quejido. Muestra antológica del pintor y restaurador Francisco Torrón.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de abril

«El estandarte de los vencidos»

Una exposición con imágenes que edifica un discurso en clave que indaga en los intersticios del acto creativo. En ellas, el espacio habitado por los personajes, que funciona como elemento narrativo principal, actúa como una presencia viva que los envuelve e incluso parece querer engullirlos. Todo ello se junta en un sentimiento ambiguo que es el protagonista de las imágenes, lo que las proyecta en una misma órbita, formando un paisaje fúnebre que alberga pasiones aún por despertar, incubadas para siempre en un estado de ausencia.

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa,2), de lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

«Seis cabezas»

Alejandro Fuertes presenta seis ensamblajes de pared realizados con material de desecho con los que invita a reflexionar sobre los excesos en las sociedades de consumo contemporáneas.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

«Peladas eran, peladas serán... Tódalas meigas que andan polo chan»

Rebeca Lar reinterpreta las corozas o capirotes empleadas por la Inquisición como elemento estigmatizante. Las piezas aparecen bordadas con textos del «Malleus Maleficarum», que proclamaba el carácter maléfico femenino.

Museo Liste (Pastora, 22). De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos). Hasta el 30 de junio.

Homenaje a Steve Jobs

Exposición de Rafael Ambel, con una colección de obras en las que se muestra una visión crítica de la ciudad y, al mismo tiempo, en contraste con paisajes apacibles. Además, figura una instalación de homenaje a Steve Jobs y los 40 años de la historia de Apple.

Círculo de Empresarios de Galicia (García Barbón 62), de 09.00 a 21.00 horas.

