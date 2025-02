O Vigo delincuente dos 80 pide paso

Ao fin, «Delincuente», a curtametraxe de Nuria Vil que parte da malota quinqui viguesa La Maradona que arrepiaba as rúas do Casco Vello alto da cidade olívica nos 80, vai poder verse na urbe do Sireno. Será mañá mércores nos Multicines Norte a partir das 19.30 horas da tarde. A entrada custa 2,5 euros.

Á creadora do proxecto nótaselle a felicidade a través do teléfono. O filme, duns 13 minutos, dirixido por Alba Domínguez, vaise atopar co público vigués.

«Proxectalo nos Norte é algo que queriamos dende o inicio do proxecto e conseguímolo gracias a Ensaia, quen me facilitou a primeira bolsa coa que comecei o proxecto. Agora, van facer posible que se poida ver nestes multicinemas», detalla a poeta e artista.

Será un pase único ao que seguirá un coloquio con Vil que disertará sobre o proceso creativo. Respecto da recepción do público, confesa que «está sendo mellor do que eu agardaba. Cando creas cousas nunca sabes como van ser recibidas, se vai remover as persoas. O que estamos vendo é que lles gusta, que lles move, ademais de ser unha ponte entre xeracións entre os máis novos e os maiores que viviron ese Vigo histórico coas revoltas obreiras».

Alerta Vil de que non é unha curta sobre a vida de La Maradona, quen lideraba unha banda de delincuentes xuvenís.

«Delincuente» non só fala dunha líder feminina de quinquis, tamén lembra a sociedade dos 80 que acababa de saír do franquismo, que aínda sentía as súas rabuñadas cunha forte crise económica polo naval.

«Teño que dicir que a peza inspírase libremente en La Maradona pero non levamos á pantalla a súa vida. Foi unha fonte de inspiración. Conectoume co cinema quinqui —pero con protagonismo dunha muller rompendo o relato hexemónico masculino— e o relato da precariedade, dunha xeración filla dunha ditadura e das consecuencias de probreza extrema, drogas e de non saber que facer coa vida», engade Nuria Vil.

A curtametrase amosará tamén imaxes de época (anos 80) grazas ao arquivo de cinema en 8mm de Manoel da Costa. «El ten un dos arquivos de super8 máis grandes a nivel estatal. Gravou a transición nese formato en Vigo sobre todo. Esta vez poderá asistir á proxección», resalta a creadora.

Tras Vigo, a vindeira proxección será na Filmoteca de A Coruña o 29 de marzo. Tanto este visionado como o de Vigo conseguiunos grazas ao apoio de Ensaia, unha comunidade que sufraga proxectos culturais a través de doazáns da xente colaboradora.

Vil lamenta que «este momento confuso. É desmotivador a nivel profesional porque segue sen haber un circuito que acolla de maneira profesional iniciativas como a miña. O meu traballo encanta pero non hai festivais que o programen. É a historia de sempre».