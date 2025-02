«Yo duelo», de La Gaviota Pódcast, en la Sala Ártika

La obra es un relato onírico de autoficción donde una actriz/bombera usa el teatro coma excusa para honrar a sus muertos. El dolor físico es el puente que conecta biografía, memoria y ofrenda. Esta actriz/bombera es nieta de Wilson, uno de los 19 detenidos, torturados y asesinados en la masacre de Laja -San Rosendo (Chile, 1973).

Á las 20.00 horas, en la Sala Ártika (Beiramar 113). Entradas: www.artikavigo.com

Actos

Vigo le a Verne

Con motivo do 157 aniversario da efeméride literaria da entrada do «Nautilus» do capitán Nemo na ría (1868), a Sociedade Jules Verne fai unha lectura pública ante o monumento ao escritor.

Ás 12.30 horas, xunto á estatua de Jules Verne nas Avenidas

San Valentín con amor

Evento que se celebra en la Sala Inmersiva de Vialia. Las personas interesadas, que cuenten con edades entre los 18 y los 35 años, deben inscribirse previamente a través del formulario «online» habilitado. La organización se pondrá en contacto con los participantes. Las plazas son limitadas.

Para solteros y solteras, en la Sala Inmersiva, en la Plaza Pública, al lado del barco, en Vialia-Estación de Vigo

«VIII Merdeirada Cativa»

Taller de máscaras y recorido con el grupo Os Merdeiros por las calles y plazas del Casco Vello.

Desde las 17.00 horas, en la sede de la AVC Casco Vello (Cánovas del Castillo 2, bajo). Con chocolatada final

Teatro

«Mulleres que viven soas (#MQVS)»

Pieza de Berrobambán.

A las 20.00 horas, en el Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei 1)

«Aurora Boreal»

Espectáculo de danza que parte del concepto de ser expuesto ante una sociedad de consumo fugaz.

A las 20.00 horas, en el Teatro Ensalle (Chile 15)

«Mentalmorbose»

De Noitebras Teatro.

A las 19.30 horas, en el auditorio de la OMD de Teis

«Inverno na lavandería»

Actuación infantil de K’Paparota Teatro. Entrada libre.

A las 17.30 horas, en Vialia-Estación de Vigo

Música

Luar na Lubre

Concierto folk «Luar na Lubre XX. Encrucillada».

A las 20.00 h, en el Teatro Afundación. Entradas desde 24,20 euros en Ataquilla

25 aniversario de la Coral Lira de San Miguel de Oia

Doble concierto de la agrupación polifónica y la banda de música por los 25 años de la Coral Lira de San Miguel de Oia.

A las 19.00 horas, en el auditorio del CC de San Miguel de Oia. Entrada libre

Antón Tavaco + Gogui & Dava

Noche teknopunk.

A las 21.30 horas, en la sala El Contrabajo. Entrada: 5 euros (aportación para los artistas)

The Tremenders

Concierto soul.

A las 22.00 horas (apertura 21.30), en La Pecera (Pizarro 35). Entrada: 8 euros

Seitura

En concierto.

A las 21.00 horas, en La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde 22). Entradas: 10-12 euros

Joao Tomba

Con orquesta TDK Chrome.

A las 22.00 h, en la cervecería Belmont (Aragón 54)

Tributo a Enrique Urquijo

Actuaciones y vídeos.

A las 21.00 horas, en el Bar Tipo X (calle Real 21)

Exposiciones

«Seis cabezas»

De Alejandro Fuertes.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De 12 a 14 y de 18 a 21 horas.

