Sinsal Estrella Galicia e Camiño Escena Norte anuncian datas

Achegámonos ao verán e os festivais continúan a dar datos das novas edicións. Xusto onte o facían o Sinsal SON Estrella Galicia e Camiño Escena Norte. O primeiro anunciaba que a súa nova edición será os días 25, 26 e 27 de xullo na illa de San Simón (Redondela).

O evento cultural, cuxo cartel é secreto para o público ata que este desembarca no arquipélago de San Simón e Santo Antón, volverá ofrecer «unha pequena mostra da creación contemporánea máis estimulante do momento a través da participación de numerosas bandas e solistas chegadas de diversas rexións de todo o mundo», destacou onte a organización nunha nota.

Como novidade, ao coindir a xornada festiva o 25 en venres, este ano a actividade estenderase ao longo de todo o día, no lugar de ser unicamente en horario de tarde.

Sinsal SON Estrella Galicia, que conta co apoio da Deputación de Pontevedra, Turismo Rías Baixas, Xunta de Galicia e SON Estrella Galicia, é unha iniciativa cultural que naceu para visualizar as artistas próximas á creación contemporánea da escena galega e estatal, así como para acoller artistas do ámbito internacional.

Por outra parte, Camiño Escena Norte –o programa de intercambio cultural por medio das artes escénicas que conecta a produción de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi e Navarra– tamén ten datas para a súa sétima edición. Os días elixidos son do 12 de setembro ao 26 de outubro deste ano.

A organización tamén resaltaba onte que o proxecto abrangue entre outras iniciativas unha programación itinerante de espectáculos de teatro, danza e artes do movemento e novo circo, chega ademais cunha importante novidade a nivel territorial coa incorporación d’A Rioxa.

O prazo de inscrición para que as compañías remitan as súas candidaturas o vindeiro día 21 de febreiro.