Xoel López se suma a The Rapants, Cariño y Mondra en el cartel de conciertos gratis del Festival do Queixo

El festival que inicia cada año la temporada de grandes conciertos en Galicia y cuya fiesta llega este año a su 50 aniversario ha desvelado un nuevo concierto: Xoel López. Se suma a The Rapants, Mondra y Cariño.

Como cada año, a finales de marzo se celebrará el Festival do Queixo en Arzúa dentro de la Festa do Queixo. La organización ha avanzado ya que que el día 15 de marzo The Rapants y Mondra se subirán al escenario. También lo hará Capital Voskov, la banda de Muros que se proclamó este año ganadora del Queixo Maquetón; Cariño y la Xoel López. «E aínda quedan moitas novidades por confirmar», aseguran desde la organización.

«O cantautor galego Xoel López, unha das voces máis recoñecidas do indie e folk estatal, traerá o seu inconfundible son ao escenario da Festa do Queixo 2025! Co seu estilo cheo de emoción, influencias latinoamericanas e unha traxectoria impecable, fará do 15 de marzo unha noite máxica e inesquecible», destacan.

Cariño

«¡Atención, fans do pop! Cariño chega con toda a súa enerxía e boas vibras! ao 50 aniversario da Festa do Queixo! A banda feminina Cariño traerá o seu inconfundible pop con toques punk e letras afiadas á Festa do Queixo 2025! Co seu son fresco e irreverente, farannos cantar e bailar sen parar nunha noite que promete ser inesquecible», anunciaban la semana pasada desde la organización del Festival do Queixo.

Mondra

«Mondra pechará a súa xira na Festa do Queixo 2025! O 15 de marzo, a FOLĪA das ARDENTES chega á Festa do Queixo! O cantareiro, bailador e compositor Mondra será un dos grandes protagonistas do 50 aniversario, poñendo o broche de ouro á súa xira no escenario da Festa do Queixo», destacan desde la organización.

El Festival do Queixo se celebrará este año los días 14, 15 y 16 de marzo. Y, como en anteriores ediciones, promete mucha música. En 2024 actuaron Arde Bogotá, Grande Amore, Fillas de Casandra, De Vacas, Guadi Galego, Tu Futura Exmujer y La Plazuela.

The Rapants

Tras una pausa para preparar nuevos temas y mejorar su directo, The Rapants inició además el 24 de enero la temporada de conciertos de 2025, una gira que lleva por título «La máquina del buen rollo», y con la que los de Muros actuarán en distintos puntos de la Península Ibérica. Su primera parada será el Inverfest: en la Sala But de Madrid.

Luego de la actuación en el Inverfest, las siguientes paradas ya confirmadas por la banda son algunas de las citas musicales más relevantes y conocidas de Galicia. Es el caso de la Festa do Queixo de Arzúa, FIV de Vilalba, O Son do Camiño, SonRías Baixas o Caudal Fest.