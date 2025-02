El Festival Millo Verde confirma fechas para este año y lanza su tradicional concurso de maquetas

El Festival Millo Verde calienta motores para su edición en la que se hace mayor de edad. Para ello, sus organizadores ya han confirmado fechas para este verano en Redondela y han lanzado su tradicional concurso de maquetas.

La VIII edición se celebrará en el mismo emplazamiento, la playa de Cesantes, los días 5, 6 y 7 de junio. Por el momento no hay ningún artista confirmado, pero sí la oportunidad de formar parte del cartel. Y es que la organización ha convocado ya el XVII Concurso de Maquetas Millo Verde.

«Todas as bandas que queiran participar teñen que enviar a info requerida a maketas@milloverde.org», explican los organizadores sobre las bases que comparten en sus redes sociales.

De las maquetas recibidas se seleccionarán dos finalistas que participarán en un concierto organizado junto al colectivo Artelixo el 12 de abril en Redondela, donde por votación de los asistentes se coronará al campeón, cuyo premio asciende a 500 euros e incluye tocar en el propio festival en junio. El segundo clasificado recibirá 200 euros.

Recuerdan que el plazo de inscripción finaliza en poco menos de un mes, el 5 de marzo.

El año pasado el cartel, siempre alternativo y de distintos países, lo formaron Dios Ke Te Crew, La Sra. Tomasa, Seitura, Old Time Spooks, Kumpania Algazarra, Macheta Supah Sound, Catuxa Salom, Mèraque, Hafa Afrosweet, Os Vacalouras, Sun Iou, Terra Livre, My Baby, Michu da Rocha, Brigada Sound, Sun Iou, Mürt, Jay & The Smoking Machines, Bloquinho Aperta, Matko Destrokanov y Antón Ke.