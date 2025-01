Xornadas arredor de Castelao no MARCO

Montse Fajardo e Ángeles Tilve protagonizan hoxe as xornadas arredor de Castelao, con atención ás primeiras edicións dos seus libros, a exemplos clave como a Revista Nós ou a serie Cousas da vida, e ao seu compromiso político.

Ás 19.30 horas, na sala Galería A3, planta baixa do MARCO. Entrada libre ata completar aforo

Actos

Patio de pracer con-sentido

Proposta de crecemento persoal a través do encontro con outras mulleres, sempre nun espacio de confianza e seguro. É un patio temporal de intimidade no que nos conectaremos coa nosa erótica global e o «botrato», dende o corpo, poñendo os coidados no centro.

De 19.00 a 20.30 horas, na sede de Amorada. Espazo non mixto e de balde

Música

Fernando Sánchez Cuarteto + Jam Session

Fernando Sánchez é un saxofonista, multiinstrumentista e compositor, que estará acompañado nesta ocasión por Dani Font á guitarra; Xurxo Estévez ao contrabaixo; e Brais Lorenzo á batería. Tocarán temas de Eddie Lockjaw Davis, Cedar Walton e do Great American Songbook.

Ás 21.15 noras, na Casa de Arriba (Martín Códax 23). Entrada: 8 euros

Fernando Sánchez Cuarteto / Fdv

Exposiciones

Homenaje a Steve Jobs

Exposición de Rafael Ambel, con una colección de obras en las que se muestra una visión crítica de la ciudad y, al mismo tiempo, en contraste con paisajes apacibles. Además, figura una instalación de homenaje a Steve Jobs y los 40 años de la historia de Apple.

Círculo de Empresarios de Galicia (García Barbón 62), de 09.00 a 21.00 horas.

«Una imagen de sí»

Exposición de Marta María Pérez Bravo, Yolanda Herranz Pascual y Andrea Costas Lago, dentro de la Colección MARCO, en las salas frontales de la primera planta del céntrico museo de Príncipe. Comisariada por Miguel Fernández-Cid y María Seoane.

De 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Isabel Sobrino, ante algunas de sus obras. / Elías Regueira

«Recreo»

Muestra de fotografía de Isabel Sobrino, viguesa residente en Barcelona. Sobrino nació en un ambiente artístico, lo que la encaminó hacia vertientes de creación como la interpretación, la música o la locución. Sin embargo, la fotografía la sedujo.

En la Sala de Fotografía Sargadelos (Urzáiz 17), en horario comercial. Hasta el 11 de abril

«Los caminos del agua»

Muestra de acuarelas del artista vigués Julio Barreira.

Navia Espacio de Arte, en el Centro de Atención Integral de APAMP (Rúa da Pedra Seixa, 35). Estará abierta hasta el 28 de febrero

«Ollo á orella»

Baixo o subtítulo «Oito obras sonoras e unha partitura colectiva», amosa traballos de artistas que estudiaron na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, con pezas que se sitúan entre a arte sonora, o audiovisual, a instalación e a «performance».

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De 12.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00 horas

«Voar coa imaxinación»

Afundación abre «Simultánea» con siete muestras en otras tantas ciudades. En Vigo habrá obras con la fantasía como el elemento central de la creación, con obras de artistas de la talla de Colmeiro, Laxeiro o Antón Lamazares, entre otros.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26), de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 22 de marzo

agenda@farodevigo.es