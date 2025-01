The Rapants, primera confirmación de la fiesta que abre la temporada de festivales en Galicia

El festival que inicia cada año la temporada de grandes conciertos en Galicia y cuya fiesta llega este año a su 50 aniversario acaba de anunciar el primer grupo que actuará en los tres días de celebración: The Rapants.

Como cada año, a finales de marzo se celebrará el Festival do Queixo en Arzúa dentro de la Festa do Queixo. La organización ha avanzado que el día 15 de marzo The Rapants se subirán al escenario. «Unha banda que está a marcar tendencia no panorama galego e que promete facer vibrar a todos e todas co seu directo», destacan.

El Festival do Queixo se celebrará este año los días 14, 15 y 16 de marzo. Y, como en anteriores ediciones, promete mucha música. En 2024 actuaron Arde Bogotá, Grande Amore, Fillas de Casandra, De Vacas, Guadi Galego, Tu Futura Exmujer y La Plazuela.

Tras una pausa para preparar nuevos temas y mejorar su directo, The Rapants iniciará además el 24 de enero la temporada de conciertos de 2025, una gira que llevará por título «La máquina del buen rollo», y con la que los de Muros actuarán en distintos puntos de la Península Ibérica. Su primera parada será el Inverfest: en la Sala But de Madrid.

Luego de la actuación en el Inverfest, las siguientes paradas ya confirmadas por la banda son algunas de las citas musicales más relevantes y conocidas de Galicia. Es el caso de la Festa do Queixo de Arzúa, FIV de Vilalba, O Son do Camiño, SonRías Baixas o Caudal Fest.