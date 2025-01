El cuarteto de Xurxo Estévez, concierto en A Casa da Arriba

El nuevo cuarteto del contrabajista Xurxo Estévez llega con Afonso Traficante, al vibráfono; Brais Lorenzo, a la batería y Martín Verde, a la guitarra, para hacer disfrutar al público de un concierto de hard bop. Standards clásicos y composiciones originales de Xurxo inspiradas en gran parte en la tradición jazzística forman el repertorio de esta banda.

A las 21.15 h., en A Casa de Arriba (Martín Códax 23). Entrada: 8 euros

Actos

Xornadas arredor de Castelao, con Pilar García Negro e Carlos L. Bernárdez

O Marco comeza o 2025 poñendo o foco no Ano Castelao, no 75º aniversario do seu pasamento, hoxe, da man de Pilar García Negro e Carlos L. Bernárdez. Castelao grafista trae ao presente o proxecto expositivo e editorial do mesmo nome, levado a cabo en 2017, con obras e documentación sobre o seu traballo gráfico, con especial atención ás primeiras edicións dos seus libros, a exemplos clave como a Revista Nós ou a serie Cousas da vida, e ao seu compromiso político.

Ás 19.30 horas, na sala Galería A3, na planta baixa do Museo de Arte Contemporánea (Príncipe). Entrada libre ata completara capacidade do auditorio

«El tiempo es oro», reflexión acerca de la economía política del nanosegundo

El experto Xosé Carlos Arias reflexiona sobre este particular por medio de un ensayo que tendrá lugar en la sede de la EMAO.

A las 19.30 horas, en la biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón 5)

Charla-coloquio «La casa común»

Conferencia a cargo de Miguel Ángel Astudillo, delegado y director de la Casa Salesiana y del colegio María Auxiliadora.

A las 18.00 horas, en el local de la asociación de antiguois alumnos (Venezuela 3, 2º). Entrada libre

Exposiciones

«Ollo á orella. 8 obras sonoras e unha partitura colectiva»

A mostra apraza a súa clausura ata o 9 de febreiro, debido á boa aceptación do público que está a ter e ás actividades que se están organizando ao redor da mesma. Comisariada por Ignacio Barcia, profesor titular da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, o proxecto reúne a un grupo de artistas vencellados á facultade de Belas artes, cuxo traballo xira ao redor do son como material de expresión plástica. O proxecto é a segunda chega do acordo de colaboración entre a Fundación Laxeiro e a Facultade de Belas Artes que, nesta ocasión, contou tamén co colectivo Vertixe sonora.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz 15 3º). De 12.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00 hora. Ampliada ata o 9 de febreiro

«Voar coa imaxinación»

Afundación abre esta muestra dentro de «Simultánea», que incluye siete exposicioines en otras tantas ciudades. En Vigo habrá obras con la fantasía como elemento central de la creación con piezas de Colmeiro, Laxeiro o Antón Lamazares, entre otros.

Sede de Afundación (Policarpo Sanz, 24-26) , de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 22 de marzo

«Obras de Capa, 5 anos»

Incluye obras de los arristas Carlos Farinha, Ismaël Sequeira, Erika Jâmece, Sónia Aniceto, João Timane y el escritor Marcelo Panguana.

Centro Cultural Português Camões (Praza Almeida s/n). Hasta el 31 de enero.

«On the bilaterality»

Exposición de fotografía y pintura de Juan de la Colina, en la que las obras juegan con la simetría o la ruptura de esta bilateralidad.

Asociación Évame Oroza (Subida á Costa 5). De 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de enero.

«Mareas»

Exposición con 50 obras de Manuel Penín, la mayoría óleos, aunque también algún acrílico, que giran en torno al azul, el mar y las mareas.