Avance de los conciertos que vendrán a Santiago en 2025

Finalizados los grandes conciertos de este año, Santiago mira ya hacia 2025 con una agenda musical que promete ser inolvidable. Artistas y bandas internacionales, nacionales y locales han comenzado a anunciar sus giras, confirmando a la ciudad como uno de los epicentros culturales del noroeste peninsular.

Con una programación diversa que abarca desde sonidos emergentes hasta grandes clásicos, la capital gallega se prepara para hacer vibrar a quienes disfrutan de la música en directo. Muchos de estos eventos registran entradas agotadas desde hace meses, un reflejo del entusiasmo del público compostelano por lo que promete ser un nuevo año histórico para la música en la ciudad.

23-26 de enero. Baiuca

Con tres de las cuatro fechas agotadas, Baiuca regresa a la Sala Capitol de Santiago de Compostela en el marco de la gira de presentación de Barullo. Tras llenar en menos de un día el primer show anunciado para el viernes 24 de enero, el artista ha ido sumando el jueves 23, el sábado 25 y el domingo 26 de enero con el mismo resultado.

30 de enero. The Mystery Lights en 'Capitol 1935'

The Mystery Lights regresan a España con su lisergia garajera. Entre la psicodelia de los sesenta y el punk rock de los setenta, la banda californiana es uno de los conjuntos más atractivos del rock actual. El suyo será el primero de los conciertos (30 de enero | 21:30h) con los que la sala compostelana va a conmemorar este 2025 su 90 aniversario. Bajo el nombre 'Capitol 1935', la celebración traerá también a John Primer (19 de marzo | 21:30h) una de las leyendas vivas del auténtico ‘real deal blues sound’ de Chicago, a la banda de Oakland The Love Ones (10 de abril | 21.30h) que a principios de los 90 se convirtió en referente de la escena mod norteamericana con la inconfundible voz de Bart Davenport al frente, y al cantautor y productor discográfico estadounidense de Los Ángeles Nick Waterhouse (23 de abril | 21:30h).

1 de febrero. Ara Malikian

El violinista Ara Malikian, conocido por su increíble habilidad para fusionar estilos musicales y conectar con audiencias de todo el mundo, ha lanzado su nueva gira titulada «Intruso» con la que recorrerá Galicia de enero a mayo. En Santiago actuará el 1 de febrero a las 20:00h en el Palacio de Congresos.

15 de marzo. Fermín Muguruza

El autor de "Sarri Sarri", Fermín Muguruza, cumple 40 años de carrera. Celebrar esta efeméride es un motivo más que justificado para volver, con una gira mundial, a los escenarios que dejó hace un lustro, tras quedar "devastado" por la muerte de su hermano Íñigo, cómplice en bandas coma Kortatu o Negu Gorriak. La idea inicial era realizar un único concierto en Bilbao, pero la resposta recibida lo convenció de que no podía dejar a nadie fuera de esta gran fiesta. La gira, que recorrerá el legado musical y creativo de cuatro décadas y una treintena de discos, recala el 15 de abril en el Multiusos Fontes do Sar (21:30h).

29 de marzo. Ginebras

Ginebras regresarán a Santiago el 29 de marzo de 2025, para tocar de nuevo en la Sala Capitol. Lideradas por su cantante, la coruñesa Magüi Berto, este combo punk pop se completa con Juls (batería), Raquel López (bajo) y Sandra Sabater (guitarra), y alargan con esa y otras fechas la gira del disco Billie Max Tour. Para su concierto en Compostela, hay entradas a la venta a 23 euros (más G. G.).

12 y 13 de abril. Xoel López

En la quincena de fechas de la nueva gira del coruñés Xoel López por salas, Compostela es la única parada en Galicia. Durante ese tour, el músico coruñés presentará en directo su disco más reciente, Caldo Espírito (Esmerarte, 2023), el decimosexto de su carrera. Las entradas para las dos fechas están agotadas.

2 de mayo. El Drogas

El artista txantreano Enrique Villarreal Armendáriz, El Drogas, anuncia unas cuantas salas para 2025, tras haber agotado prácticamente todas las que hizo en su gira de 2022 y 2023. Actuará en una docena de localidades, entre ellas, el 2 de mayo en Santiago.

25 de junio. Andrés Calamaro

El cantante y compositor argentino Andrés Calamaro, estará en directo en Santiago de Compostela el día 25 de junio con un concierto en el Palacio de Congresos dentro de su gira «Agenda 1999», en la que conmemora el veinticinco aniversario de su obra maestra «Honestidad Brutal».

12-14 de junio. O Son do Camiño

O Son do Camiño ya ha desvelado el primer avance del cartel para su próxima edición, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de junio de 2025 en el Monte do Gozo de Santiago.

Duki, Kings of Leon, Bryan Adams, Estopa, Amaral, Bad Gyal, Steve Aoki, Mikel Izal, Franz Ferdinand, Kase.O y Dani Fernández son algunos de los primeros artistas confirmados.

Los abonos para los tres días están a la venta por 135 € (gastos de gestión incluidos).