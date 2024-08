Tres fiestas gastronómicas a menos de una hora de Vigo para disfrutar este fin de semana

El mes de agosto llega a su fin con una última ronda de fiestas por toda Galicia para que la despedida del verano no se haga tan dura. Este fin de semana, la agenda está marcada por varias citas gastronómicas que se celebran a menos de una hora de Vigo.

Las fiestas gastronómicas son una oportunidad perfecta para degustar algunos de los platos más típicos de nuestra comunidad a precios populares y además, disfrutar de un buen ambiente festivo. Existen efemérides para casi toda receta y producto, desde el pulpo a la empanada pasando por los pimientos de padrón, la tortilla o el cordero.

Este fin de semana no te puedes perder en los alrededores de la ciudad olívica tres eventos: uno en honor a la filloa, otro en honor a la anguila y el tercero, en honor a los callos. ¡Elige dónde darte un festín!

Festa da Filloa, en Valongo

Ambiente en la carpa gastronómica de la fiesta de la filloa. / E.P.

La primera opción que te proponemos es una fiesta muy dulce. Desde este viernes a las 21:00 horas hasta el domingo, día 1 de septiembre, la parroquia de Valongo, en Cerdedo-Cotobade, celebra la cuatrogésimo sexta Festa Gastronómica da Filloa e da Virxe do Libramento.

La fiesta arrancará esta noche con una gran churrascada amenizada por Son das Tabernas y Curtidoira. Las filloas comenzarán a elaborarse el sábado a partir de las 18:30 horas y por la noche habrá verbena amenizada por la orquesta Marazul y la Disco Móvil Doce Vita, así como una tirada de fuegos de artificio a las 23.55 horas.

Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, en Valga

Durante este finde también podrás disfrutar de uno de los pescados más exquisitos del río Ulla en la localidad de Valga, a 40 minutos de Vigo: la anguila. La Festa da Anguía se celebra desde el año 1989 y en 1991, se añadió a la cita la fiesta en homenaje a los aguardiantes tradicionales (Mostra da Caña do País).

Este viernes 30 de agosto se llevará a cabo la presentación da botella conmemorativa de la XXXIV Mostra da Caña do País en el Centro de Interpretación da Caña do País, a las 20:00 horas, y a las 20.15 horas, la cata final del Concurso Tradicional de Caña do País. El sábado a partir de las 12:00 horas dará comienzo oficialmente la fiesta con la degustación de tapas de anguila en los locales hosteleros.

Festa dos Callos, en Salceda de Caselas

Por último, el domingo 1 de septiembre se celebra en Salceda de Caselas el día grande de la XXX Festa dos Callos de Salceda. La organización calcula que se servirán unas 20.000 raciones de potaje de callos, con vino tinto o blanco Señorío Rubiós Rías Baixas.

El precio del menú es de 10 euros e incluye la tapa de callos con su cazuela de barro, la taza de vino de barro con vino, pan y el potaje. Las raciones empezarán a despacharse desde las 09.30 de la mañana del domingo y a lo largo del día habrá juegos populares, animación y un monólogo a cargo de Marta Doviro (que tendrá lugar en el Auditorio Municipal)