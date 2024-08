Other Game cierra con su música rock y heavy el ciclo Curiosidades Solita

El grupo vigués Other Game cierra esta noche el ciclo de conciertos Curiosidades Solita, organizado por el Concello para impulsar la música local, con una actuación en la que ofrecerá tanto composiciones propias como versiones de grandes grupos del rock y del heavy. Entre otras, el público podrá escuchar canciones como “Are you gonna be my girl”, de Jet, además de temas de bandas como Nirvana, Metallica o Muse.

Villa Solita (Alcabre) a las 21.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Actos

Festas de San Campio

La Charanga Noroeste recorrerá los diferentes barrios de la parroquia mientras que la verbena, que comienza a las 23.00 horas, corre a cargo de las orquestas Solara y Cinema.

Recinto de fiestas de Valladares, por la tarde.

La Aldea de los Pitufos

Actividades para niños de 3 a 12 años, que podrán disfrutar con “La Casa Mágica” (recreación de la casa de los pitufos a tamaño real), “El Pozo Mágico” (espacio de cuentos), zona interactiva con tecnologías de realidad aumentada y espacio de manualidades o para hacerse tatuajes con aerógrafos.

Centro Comercial Vialia (Zona Vigo Exporta-planta baja), de 17.00 a 21.00 horas. Acceso con tique de compra del día.

The Champions Burguer

Festival gastronómico para seleccionar la mejor hamburguesa de España entre las 19 hamburgueserías que comparten espacio en formato foodtruck. Los votos de los clientes servirán para elegir a la que pasará a la final española. Se podrán degustar las diferentes propuestas todos los días hasta el 1 de septiembre.

Centro Comercial Vialia, desde las 12.00 hasta las 00.00 horas.

“Xogando na Antiga Roma”

Taller familiar destinado a mayores de 6 años que conocerán las formas de ocio y entretenimiento que había en la antigua Roma para acabar elaborando un juego.

Centro Arqueolóxico Salinae (Rosalía de Castro, 21-23) a las 11.30 horas. Actividad con inscripción previa (986247750).

“A arte do gravado”

Actividad para mayores de 8 años en la que los participantes conocerán en qué consiste la técnica del grabado para acabar experimentando con ella. También hay la visita guiada “Un paseo polo mar” a las 17.00 horas.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160) a las 11.30 horas. Actividad con inscripción previa (986247750).

Música

Greason Beat Box

Monólogo y música.

Terraza Centro Comercial A Laxe con prefiesta con música a las 19.00 y actuación a las 22.00 horas. Entradas desde 16,60 euros.

Mr. River

Concierto con toda la magia del jazz rock fusión.

Fundación Sales (avenida de Europa, 52) a las 19.30 horas. Entradas a 10 euros.

Jaque

Con sus versiones en directo.

El Chiringuito de Alcabre (playa de Alcabre) a las 20.00 horas.

Suevia

Presenta en proyección en pantalla gigante su nuevo vídeoclip, “Lume”, en un acto que contará con sorpresas.

Centro Comercial Vialia (Zona Foodcourt) a las 20.30 horas.

Denis

Concierto en acústico.

El Continental (Paraguai, 10) a las 21.00 horas.

Back to the 80’s

Apertura de la temporada de conciertos con fiesta ochentera con DJ Gramola pinchando sus vinilos.

El Contrabajo (Venezuela, 82) a las 21.00 horas. Entrada libre.

Proyección Celtas Cortos

Pase de “20 soplando versos”, con actuaciones en directo del grupo, participaciones en programas de televisión o duetos realizados con diferentes artistas, todo ello entre 1986 y 2006.

Bar Tipo X (Real, 21) a partir de las 21.00 horas.

Nausicaa Jazz

Música jazz en directo.

Café De Catro a Catro (Gerona, 16) a las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

Rober Carcos

Con sus “Canciones para una vida”.

O Lar das Artes (Ribelas, 60-Matamá, frente al colegio) a las 21.30 horas.

Exposiciones

Exposición colectiva de verano

Muestra de pinturas y esculturas de diferentes autores, abierta hasta finales de mes.

Espacio Beny (Doctor Cadaval, 27), de 17.00 a 20.00 horas.

“Indicios”

Selección del trabajo pictórico más reciente de Bosco Caride, con obras que hablan de lo que no representan a modo de un artista-cronista que selecciona fragmentos de la realidad proyectos a través de la pintura.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

“Los trabajos de Hércules. Colección de grabados de los fondos académicos”

Últimos días para ver la muestra de la colección de grabados originales sobre “Los trabajos de Hércules” pertenecientes a colecciones de la Real Academia Galega de Belas Artes, sobre el encargo mitológico que se hizo a Hércules con doce aventuras. Estará abierta hasta el domingo.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

“Luísa Villalta”

Exposición organizada por la Fundación Penzol sobre la homenajeada de este año en el Día das Letras Galegas con cuatro paneles sobre su vida y obra y tres vitrinas con cuarenta publicaciones con parte de su obra pertenecientes a los fondos de la Biblioteca Penzol.

Fundación Penzol- Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2), de 18.00 a 21.00 horas.

“On the table”

Muestra en la Galería A3 del museo que ofrece un conjunto de piezas de cerámica diseñadas por Isidro Blasco y realizadas en hornos tradicionales, intervenidas por seis artistas (Virginia Frieyro, Montserrat Gómez Osuna, Din Matamoro, Teresa Moro, Sandra Rein e Luis Salaberría).