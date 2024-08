Festas do Cristo de Cangas: programación completa de nueve días de fiesta total

Para muchos en O Morrazo, el verano se acaba con las fiestas más importantes, las del Cristo en Cangas que se celebran del 23 al 31 de agosto. El programa de festejos incluye diferentes eventos como actuaciones de DJs y cinco conciertos en el espacio de las Naves de Ojea, que será el recinto ferial; de orquestas en las avenidas Eduardo Vicenti y Castelao; juntanzas y actuaciones de charangas, que recorrerán las calles de la villa y espectáculos infantiles en el Eirado do Costal, además de la gran procesión del Cristo do Consolo, que será el domingo 25 y tirada de fuegos en su honor y el día de la Virxe do Carme el día 26. El pregón, el sábado 24 a las 12:00 horas, correrá a cargo de la coral Lestonnac en su 50 aniversario.

Programación

Viernes 23 de agosto

21:30: Encendido de la iluminación artística y decorativa

22:30: Festival Tromentelo: Recinto de Festas Naves de Ojea

24:00: DJ Michi: Recinto de Festas Naves de Ojea

Sábado 24 de agosto

11:00: Salida de la comparsa de Cabezudos con la AC Lembranzas da Ría: Casa da Xuventude hasta Praza do Concello

12:00: Tirada de fuegos Pregón a cargo de la Coral Lestonnac, a continuación Queima de Damas e Galáns, Praza do Concello

13:00: Cantos de Taberna AC Peis d'hos

22:30: Verbena orquesta Dinastía y grupo Gin Toni's en Avenida Eduardo Vicenti

23:00: Concierto Blueperro: Recinto de Festas Naves de Ojea

24:00: DJ Iago: Recinto de Festas Naves de Ojea

Domingo 25 de agosto

10:00: Salva de bombas anunciando el Día del Cristo

10:30: Ruada Banda de Música Belas Artes

11:30: Misa solemne

12:30: Concierto de la Banda de Música Belas Artes en Adro da Igrexa

19:15: Ruada a cargo de la Banda de Música Belas Artes

20:00: Procesión en honor del Cristo do Consolo e da Virxe do Carme, Canto do Himno do Cristo e da Salve Mariñeira en Adro da Igrexa

23:00: Espectáculo pirotécnico

23:30: Verbena Grupo América de Vigo en Avenida de Castelao

03:00: DJ Reque: Recinto de Festas Naves de Ojea

Lunes 26 de agosto

10:30: Ruada de música Belas Artes

11:30: Misa solemne

12:30: Concierto de la Banda de Música Belas Artes en Adro da Igrexa

22:00: Conciertos Varalonga Septeto Santiaguero: Recinto de Festas Naves de Ojea

22:30: Verbena Orquesta Galilea en Avenida Vicendi

24:00: DJ en Recinto de Festas Naves de Ojea

Martes 27 de agosto

12:00: Ruada Radio Tropical Charanga

20:30: Festival Así Canta Cangas, III Memoria Tucho Perete, Coro San Xosé, Coral Queixumes do Hío, Coral Lestonnac y Coro María Soliña en Eirado do Costal

21:30: Concierto Xeración M + King Kids en Recinto de Festas Naves de Ojea

23:00: Concierto MadMen (Garage y Rock) en Recinto de Festas Naves de Ojea

24:00: DJ en Recinto de Festas Naves de Ojea

Miércoles 28 de agosto

12:00: Ruada Lume de Karoso

20:30: Festival Así Canta Cangas, III Memorial Tucho Perete, Coral Areas Gordas, Grupo Los Galaicos y Grupo Músicovocal Mornura en Eirado do Costal

22:30: Festival Lembranzas da Ría en Recinto de Festas Naves de Ojea

24:00: DJ en Recinto de Festas Naves de Ojea

Jueves 29 de agosto

12:00: Radio Tropical Charanga

19:30: Espectáculo familiar Bea Sintriz Lila Estars en Eirado do Costal

22:00: Desconcierto Banda de Música Belas Artes en Recinto de Festas Naves de Ojea

24:00: DJ en Recinto de Festas Naves de Ojea

Viernes 30 de agosto

12:00: Ruada Lume de Karoso

19:30: Espectáculo familiar Teatro Ghazafelhos, As minas do Rei Salomón en Eirado do Costal

22:00: Conciertos Mediarea, Xabier Díaz e As Adufeiras de Salitre en Recinto de Festas Naves de Ojea

23:30: Orquesta Gran Parada en Avenida Vicenti

24:00: DJ Moe en Recinto de Festas Naves de Ojea

Sábado 31 de agosto

12:00: Comparsa de Cabezudos con AC Lembranzas da Ría

22:30: Verbena fin de fiesta Orquesta Xtremo y el grupo Los Alkar en Avenida Eduardo Vicenti

22:30: Concierto Amparanoia en Recinto de Festas Naves de Ojea

24:00: Nomade DJ en Recinto de Festas Naves de Ojea

Conciertos en Ojea

Mad Men (Garage and Rock)

Este trío, formado por David Outumuro (batería), Joselo García (bajo y voz) y Alberto Lopo (guitarra y voz), se dedican a versionar temas de rock and garage que datan desde la década de los 60 a los años 2000, con canciones de artistas como Top, Doctor Feelgood, The Rolling Stones, Flamin´ Groovies, The Who, The Kinks, Lenny Kravitz o Black Keys.

Amparanoia

Es el grupo creado por la jienense Amparo Sánchez, pionera de la música fusión de finales de los 90 en nuestro país. Ha tenido una carrera fructífera, habiendo publicado ya ocho álbumes. En Cangas, presentará su nuevo trabajo, “Fan Fan Fanfarria”.

Blueperro

En 2005, el baterista Jorge Santos, el teclista Luca Frasca y el contrabajoista Héctor Rojo se unieron en 2005 en el grupo “Blueperro”. Desde entonces, han publicado dos proyectos discográficos, “Blueperro” en 2008 y Just people en 2013. Podría reducirse su estilo musical al una mezcla de soul, mezclado con rythm and blues. Fueron finalistas de los Premios Guille 2013.

Septero Santiaguero

Desde que el grupo se fundó en 1995, su repertorio ha buscado siempre un recorrido por dierentes vertientes de la música cubana, tanto con temas de autores más clásicos a los cantantes más contemporáneos. Se han presentado a festivales de disitntos países y en circuitos de salsa, jazz, world music... En 2015 y 2018 ganaron dos premios Grammys Latinos.