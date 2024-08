Melendi llena Castrelos en un concierto de su gira “20 años sin noticias”

Melendi llega esta noche al Auditorio de Castrelos con la gira “20 años sin noticias” en la que el cantante celebra sus dos décadas sobre los escenarios. Los asistentes disfrutarán tanto de canciones de sus primeros discos como de un nuevo repertorio del artista ovetense, que cuenta entre sus temas con algunos que ya son en himnos multigeneracionales.

Auditorio de Castrelos a las 22.00 horas. Entrada libre en la zona de graderío.

Actos

Romaría de San Roque

En la celebración del Día do Socio, habrá eucaristía por los fallecidos de la Irmandade de Devotos de San Roque y procesión (12.00), sesión vermú y comida popular con empanada “furru” (13.00), actuación del mago Jorge Lorenzo (18.30), concierto tributo a The Beatles con The Hendersons (22.00) y música con Broken Peach con el concierto “Wellcome to Brokeland” (00.00).

Finca de San Roque (Filipinas, s/n), todo el día.

Actividades Vigo Nature

La alimentación de fauna en Nocturama (13.00) y en el Exotarium (13.30) abre la jornada en la que también habrá sesiones de tirolinas para mayores de 10 años (17.00, 18.00 y 19.00), además de los talleres “O mundo dos réptiles” y “Horta chea de sorpresas” (18.00) y “Coñecendo o noso sol” y “Biodiversidade oculta. Biodiversidade agochada” (19.00).

Vigo Nature (Praza dos Leóns, s/n-A Madroa), todo el día. Actividades con inscripción previa en taquilla.

Proyección “Blue Jean”

Avante LGTB+ organiza el pase de la película británica dirigida por Georgia Oakley con coloquio posterior.

Centro Social A Desviada (Fragoso, 47) a las 19.00 horas.

Música

Proyección Joe Strummer

Cuando se cumple el 72 aniversario de su nacimiento, el local ofrece el pase del concierto de The Clash en mayo de 1983 en Devore.

Bar Tipo X (Real, 21) desde las 21.00 horas.

Candlelight

El primero de los conciertos es a a cargo del cuarteto de cuerdas Shi Quartet que interpretará “Las cuatro estaciones de Vivaldi” y el segundo, con entradas agotadas, es un tributo a Queen.

Salón Regio A Sede Real Club Celta (Príncipe, 44) a las 20.00 horas. Entradas desde 17 euros (agotadas para el tributo a Queen a las 22.00).

A lo cubano

Son, salsa, bachata, merengue o boleros.

Na Beira (As Avenidas, 2) a las 21.00 horas.

Teatro

“Bombea”

La compañía La Pulpa presenta este espectáculo infantil de clown que habla de cómo nos relacionamos entre las personas y la necesidad de cuidar estos vínculos.

Centro Comercial Vialia (Praza da Estación) a las 18.30 horas.

Exposiciones

“Fogares con cor”

La Fundación de la Santa Cruz, con sede en Teis, organiza esta muestra con manualidades de usuarios del centro de inclusión y albergue, de trabajadores, educadores sociales de la entidad, profesores y alumnos del CEIP Paraixal, CEP Santa Tegra, CEIP San Salvador, CEIP Vicente Risco, CEIP Frián de Teis, Colegio San José de la Guía y CEIP Alexandre Bóveda; así como de las entidades Xaruma, Alborada, centro de día Atalaia y Semilla Vigo, todas pertenecientes al aula hospitalaria del Álvaro Cunqueiro.

Centro Comercial Travesía (planta baja), en horario comercial.

“Luísa Villalta. A música das palabras”

Exposición temporal dedicada a la homenajeada de este año en el Día das Letras Galegas que ofrece un recorrido vital para explicar su figura en el panorama contemporáneo cultural de Galicia con paneles explicativos en los que se puede ver algún objeto relevante para comprender a la artista.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

“O teu rostro na multitude”

La muestra reúne 29 retratos en miniatura de los siglos XVIII y XIX que pertenecen al legado de Policarpo Sanz e Irene Ceballos y han sido restaurados por el Concello.

Pinacoteca Municipal Francisco Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8), de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

“Deseando ser”

Recorrido por la obra de Daniel Verbis a través de un conjunto de trabajos representativos de su labor artística e investigadora con pinturas, esculturas, collages o “wall drawings” en una muestra creada expresamente para el espacio de la planta baja del museo.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

“Línea y garabato. Recursos expresivos en el dibujo de Laxeiro”

La muestra reúne una selección de obras creadas sobre papel, en su mayor parte cedidas por coleccionistas particulares, que muestran los recursos expresivos de Laxeiro como dibujante.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º), de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

“Los trabajos de Hércules. Colección de grabados de los fondos académicos”

Muestra de la colección de grabados originales sobre “Los trabajos de Hércules” pertenecientes a colecciones de la Real Academia Galega de Belas Artes, sobre el encargo mitológico que se hizo a Hércules con doce aventuras.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

“On the table”

Muestra en la Galería A3 del museo que ofrece un conjunto de piezas de cerámica diseñadas por Isidro Blasco y realizadas en hornos tradicionales, intervenidas por seis artistas (Virginia Frieyro, Montserrat Gómez Osuna, Din Matamoro, Teresa Moro, Sandra Rein e Luis Salaberría).