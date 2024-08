¿Qué hacer hoy en Pontevedra?

Santuario Virxe Peregrina

Misa pontifical. El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, leerá la ofrenda a la patrona de la provincia en la misa pontifical presidida por el arzobispo de Santiago Francisco José Prieto Fernández.

Hoy a las 12.00 horas.

Barrio O Gorgullón

Música. La charanga OT recorre las calles y plazas del barrio y la avenida de Vigo.

Hoy a partir de las 12.00 horas.

Barrio Rosalía de Castro

Pasacalles. El grupo os de Algures protagonizará actuaciones.

Hoy a partir de las 12.30 horas.

Calles y plazas

Música. El grupo Fervellos de Pio recorrerá distintos puntos de la ciudad.

Hoy a partir de las 13.00 horas.

Barrio de Monte Porreiro

Música. El grupo Pola Vila actúa en distintos espacios del barrio.

Hoy a partir de las 13.00 horas.

Calles y plazas

Pasacalles. La charanga OT recorrerá distintos puntos de la Boa Vila.

Hoy a partir de las 18.00 horas.

Plazas

Actuaciones. El grupo Veira do Río será otro de los encargados de animar la tarde.

Hoy a partir de las 19.00 horas.

Centro de la ciudad

Procesión. La Virxe Peregrina saldrá en procesión y en su honor también se interpretará en la plaza de A Peregrina la danza gremial de cintas, que hunde sus raíces en el siglo XVIII.

Hoy a partir de las 21.00 horas.

A Ferrería

Festival de Corais. Las corales Alameda do Fogar do Maior, Bella Helenes, Helénica, Polifónica de la A. C O Chopo, Airiños de Campañó y Pontis Veteris protagonizan este espectáculo.

Hoy a las 21 horas en la plaza de A Ferrería

Plaza de España

Concierto de Delaossa. El domingo festivo se despide con la actuación del cantante español de hip hop/rap.

Hoy a partir de las 22.30 horas.

Avenida de Montero Ríos

Verbena. Los aficionados a la música popular tendrán una cita a la que pondrá música la orquesta Galilea.

Hoy a partir de las 22.45 horas.