¿Qué hacer hoy en Vigo?

Auditorio de Castrelos, a las 22.00 horas. Entradas: 10 euros

El artista vigués sube al escenario del auditorio de Castrelos para presentar en directo su último trabajo discográfico, “PO2054AZ”. Referente de la música urbana, sus composiciones son una combinación de trap, trip-hop, electrónica y tienen una importante influencia del pop. Además, en los últimos años ha colaborado con artistas como C Tangana, el cantante colombiano Feid o Novidades Carminha. El año pasado estuvo nominado a los Latin Grammys por su videoclip “No quiero ser un cantante”. Últimas entradas, en https://vigoenfestas.cliqueo.es/es/vigo-en-festas/.

Actos

Festival Sinsal SON Estrella Galicia

Jornada divulgativa que incluye una visita guiada al recinto portuario vigués, un coloquio y un concierto a cargo de la banda Ombligo.

Tinglado del Puerto (detrás de la Xunta), a partir de las 20.30 horas. Entradas: 15 euros (www.enterticket.es).

Festival Folclórico Internacional

Clausura con las actuaciones de las agrupaciones Siete Coronas, de Murcia, Corisco, de Vigo, Maíz y Frijol, de Guatemala, Wici, de EE UU, Lembranzas Galegas, Bafobiobio, de Chile, y Xarabal.

Porta do Sol, a las 21.00 horas.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Con una quincena de librerías procedentes de distintos puntos de España.

Praza de Compostela, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 horas. Hasta el 4 de agosto.

Laboratorio de arquitectura en el MARCO

Para niños desde los 6 años, conducido por Taller Abierto y Arte & Garabato.

De 11.30 a 13.00 horas. Gratuita con reserva previa y plazas limitadas (986 113900, ext. 200). En salas de exposición y espacio anexo (plaza peatonal posterior).

“Baixo os nosos pés”

Visita guiada para conocer uno de los vestigios romanos más importantes del entorno vigués que permite descubrir la importante industria en la ciudad en la época romana.

Centro Arqueológico Salinae (Rosalía de Castro, 21-23), a las 11.30 y 12.30 horas. Actividad gratuita con reserva previa (986 247750 - info.museodomar@xunta.es).

“Quen traballa no mar?”, actividade no Museo do Mar

Taller familiar de 45 minutos de duración para niños de 4 a 6 años de edad, en el que podrán acercarse al mundo de las artes de pesca tradicionales, de los marineros, de los barcos...

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), a las 11.30 horas. Actividad gratuita con entrada al museo y reserva previa (986 247750-info.museodomar@xunta.es).

Música

Unión Musical de Cabral

Música de banda.

Centro Cultural Emilio Crespo –San Paio de Navia– (Bravo, 5), a las 12.00 horas.

Delicias do CCR de Cabral

Concierto.

Iglesia parroquial de Candeán, a las 12.00 horas.

Vigo, un mar de corais

Con actuaciones de la Coral Polifónica Cantos de Liberdade, el Coro Rociero, la Coral Polifónica Val do Fragoso y Coral Polifónica San Roque.

Praza dos Galegos Ilustres, a las 19.30 horas.

Ateneo Musical de Bembrive

Concierto del ciclo “Bandas nos torreiros”.

En el torreiro de Bembrive, a las 10.30 horas.

Homenaje a Enrique Sierra

Proyección de los mejores videoclios de Radio Futura y lo más destacado de sus actuaciones en TVE de 1982 a 1992.

Bar Tipo X (Real, 21), a partir de las 20.30 horas.

Reynier Aldana

Habana at Night in Matamá.

O Lar das Artes (Ribelas, 60 bajo izq., junto al torreiro de Matamá), a las 21.30 horas.

Sergio

Música en directo (bachata, merengue, salsa, cumbia...).

De 19.00 a 21.00 horas, en Luces de Bohemia (Colón 34). Entrada libre.

Teatro

“Marcos, una historia de lindes”

Musical familiar, divertido, lleno de intriga y suspense protagonizado por vecinos de la parroquia de Candeán, en su mayor parte miembros de la esceula y la banda de música de la UVCD de Candeán.

Salón de la UVCD de Candeán, a las 20.30 horas.

Exposiciones

“O teu rostro na multitude”

La muestra reúne 29 retratos en miniatura de los siglos XVIII y XIX que pertenecen al legado de Policarpo Sanz e Irene Ceballos y han sido restaurados por el Concello.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de marzo de 2025.

“Línea y garabato. Recursos expresivos en el dibujo de Laxeiro”

La muestra reúne una selección de obras sobre papel, en su mayor parte cedidas por coleccionistas particulares, que muestran los recursos expresivos de Laxeiro como dibujante.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 13 de octubre.

“Luísa Villalta”

Exposición organizada por la Fundación Penzol sobre la homenajeada de este año en el Día das Letras Galegas con cuatro paneles sobre su vida y obra y tres vitrinas con cuarenta publicaciones con parte de su obra pertenecientes a los fondos de la Biblioteca Penzol.

Fundación Penzol- Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2), delunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 29 de agosto.

“Indicios”

Selección del trabajo pictórico más reciente de Bosco Caride, con obras que hablan de lo que no representan a modo de un artista-cronista que selecciona fragmentos de la realidad proyectos a través de la pintura.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 15 de septiembre.