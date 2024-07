Vigo acolle unha exposición sobre ciberseguridade

Sumerxirse nun mundo virtual no que adentrarnos na resposta rápida ás ameazas para a nosa ciberseguridade é posible ata o próximo sábado na explanada da Laxe, ao lado da escultura do Nadador, en Vigo. O subdelegado do Goberno, Abel Losada, inaugurou a exposición #Experiencia INCIBE que organiza o Instituto Nacional de Ciberseguridade, órgano do Ministerio para a Transformación Dixital, e que está percorrendo toda España.

Losada enfundouse as gafas de realidade virtual para experimentar en primeira persoa os riscos que hai detrás de cada clic. Dentro da carpa do INCIBE, que estará operativa en horario de 10.00 a 14.30 horas e de 17.00 a 20.30 horas ata o 27 de xullo, e acompañado pola directora do porto de Vigo, Beatriz Colunga, comprobou a eficacia deste recurso didáctico.

O espazo está concebido para divertir e formar a toda a cidadanía, dende menores a persoas maiores e dende educadores/as a pequenas e medianas empresas. A participación garante a aprendizaxe de “pílulas informativas” moi útiles para aplicar na vida cotiá.

Gratis

A experiencia, que é totalmente gratuíta, fai en Vigo a súa primeira parada, pero nos próximos meses visitará outras localidades da provincia co obxectivo de promover a experiencia PassVRoad, é dicir, a habilidade de esquivar os riscos dixitais.

O subdelegado do Goberno destacou que a ciberdelincuencia é a modalidade que máis está a medrar nas estatísticas oficiais, tamén na provincia de Pontevedra, polo que “todo o que se faga para publicitar a existencia dun servizo gubernamental gratuíto e pioneiro no mundo, que está a plena disposición da cidadanía, como é o teléfono 017, é pouco”.

Losada recordou que esta liña de axuda, totalmente confidencial, está no posto 4 do ránking mundial en ciberseguridade e funciona todos os días do ano en horario de 8.00 horas a 23.00 horas. Calquera persoa pode chamar e obter información inmediata se ten dúbidas ou temores de ter sido vítima dalgún engano. Ademais, tamén funciona a través de canles de mensaxería instantánea como WhatsApp (900 116 117) e Telegram (@INCIBE017); ou a través de formulario web.

As persoas usuarias, sexan adultas ou menores de idade, poden contactar co servizo se sofren un incidente ou teñen algunha dúbida. Ao comezo da consulta, preguntarase unicamente se as dúbidas están relacionadas coa contorna dos menores, co uso da internet e a tecnoloxía en xeral, ou se a consulta provén dunha empresa ou profesional preocupado. A liña está atendida por un equipo multidisciplinar de expertos/as que dan asesoramento técnico, psicosocial e legal segundo a temática da consulta.

Abel Losada recordou que o servizo que ofrece o Goberno de España a través do 017 non é unha canle de denuncia, senón de asesoramento. Para interpoñer unha denuncia cómpre sempre dirixirse ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, á Axencia Española de Protección de Datos ou á entidade competente en cada caso. Con todo, o 017 asesorará ás vítimas para guialas na denuncia.