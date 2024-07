Teatro

“Comunidad Collona: nunca, nadie, nada”, en Évame Oroza

Representación de la primera obra del Taller de Teatro de Évame Oroza, que comezó a dar sus seus primeros pasos en el último trimestre de 2023 de la mano de la profesora María Romano.

A las 20.30 horas, en la sede de Évame Oroza (Subida á Costa 5). Entrada libre hasta completar el aforo del local.

Actos

Fiestas de Bouzas 2024

Pasacalles de la Banda de Música Municipal de A Lama (Alameda, 10.30), misa solemne de San Pedro ‘O Pescador’ (13.00), comida de patrones (14.00); animación infantil con Tatarina (17.00) y ‘O Festivaliño’ (18.00) en la alameda; tardeo con DJ Cristina Penelas & Risky Romy (O Chiringo do Paseo, 18.00); Banda de Música de A Lama (18.30); procesión con La Pesca Milagrosa y Nosa Señora do Carme (21.00); actuación de los Dj Alonso, Carlos Murga y Pedro Moreno (O Chiringo do Paseo, 22.00); primer pase de la orquesta El Combo Dominicano (zona playa, 23.00); Banda de Música Municipal de A Lama (alameda, 00.00); y segundo pase de El Combo Dominicano (zona playa, 01.00 horas).

Desde las 10.30 horas y hasta bien entrada la madrugada del martes, con el segundo pase de El Combo, a las 01.00 horas.

Arranque de la trigésima edición del Festival Folclórico Internacional de Vigo

Actuación de las agrupaciones Dit e Fet de Mallorca y Bafobiobio de Chile. Además de la actuación al anochecer, los grupos participantes realizarán distintas actividades de animación callejera en varias ubicaciones de Vigo.

A las 21.30 horas, en la Porta do Sol. Gratuito.

Exposiciones

Malandanza

Exposición de la fotógrafa coruñesa Alex Ferro, que vuelve a reivindicar la realidad sin tapujos, donde artistas de diferentes ámbitos expresan su “desabrigo” ante el arte, haciendo uso de esa atmósfera decandente del circo que la ha acompañado desde niña.

Sala de fotografía Sargadelos (Urzáiz, 17), en horario comercial. Hasta el 22 de septiembre.

“Fogares con cor”

La Fundación de la Santa Cruz, con sede en Teis, organiza esta muestra con manualidades encomendadas y realizadas por usuarios del centro de inclusión y albergue, así como por trabajadores, educadores sociales, profesores y alumnos, de 3 a 12 años, de los centros escolares CEIP Paraixal, CEP Santa Tegra, CEIP San Salvador, CEIP Vicente Risco, CEIP Frian de Teis, Colegio San José de la Guía y CEIP Alexandre Bóveda; así como de las entidades Xaruma, Alborada, centro de día Atalaia y Semilla Vigo, todas radicadas en el barrio vigués, además de pertenecientes al aula hospitalaria del Álvaro Cunqueiro.

Abierta en horario comercial, hasta el 13 de septiembre, en la planta baja del Centro Comercial Travesía de Vigo.

“A música na EMAO”

Los alumnos de las diferentes especialidades de la escuela presentan sus trabajos, creados en homenaje a la música, en una exposición que permite ver desde el eclecticismo de la creación artística hasta los instrumentos construidos por el alumnado.