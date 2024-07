¿Qué hacer hoy en Vigo?

Actos

Charla y coloquio alrededor de ‘Alicia no país das marabillas’

Moderada por Xavier Queipo, la charla y posterior coloquio están enfocados a destacar la inmortal obra del lógico, matemático y escritor británico Lewis Carrol como “unha novela de amores difíciles”.

A las 20.00 horas, en la asociación cultural Río Lagares (Falperra 16).

Glosolalía, poesía escénica con Mónica Caldeiro

Peza de poesía escénica na que interveñen diversas voces dende diferentes xeografías e linguas, cunha pluralidade lingüística que expón aos presentes os mecanismos do poder na linguaxe dende unha perspectiva de clase. A poetisa pon no centro do acto o desarraigamento da lingua nun contexto de diáspora e violencia.

Ás 20.00 horas, na sede da Fundación Euseino (México 37) Entrada libre (pódese facer unha achega voluntaria (de 3, 5 ou 10 euros) para apoiar a organización deste acto e reservar o asento).

Laboratorio de arquitectura en el MARCO

Para niños desde los 6 años, conducido por Taller Abierto y Arte & Garabato.

De 11.30 a 13.00 horas. Gratuita con reserva previa y plazas limitadas (986 113900, ext. 200). En salas de exposición y espacio anexo (plaza peatonal posterior).

“Baixo os nosos pés”

Visita guiada para conocer uno de los vestigios romanos más importantes del entorno vigués que permite descubrir la importante industria desarrollada en la ciudad en la época romana.

Centro Arqueológico Salinae (Rosalía de Castro, 21-23), a las 11.30 y 12.30 horas. Actividad gratuita con reserva previa (986 247750 - info.museodomar@xunta.es).

“Quen traballa no mar?”, actividade no Museo do Mar

Taller familiar de 45 minutos de duración para niños de 4 a 6 años de edad, en el que podrán acercarse al mundo de las artes de pesca tradicionales, de los marineros, de los barcos...

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), a las 11.30 horas. Actividad gratuita con entrada al museo y reserva previa (986 247750-info.museodomar@xunta.es).

Música

Petti

Nombre artístico de Juan Luis Pérez, cantautor y músico de rock procedente de Bera, Navarra. Ha publicado 13 álbumes, el último de los cuales, ‘Manipulazio estrategiak’ (Estrategias de manipulación), recibió uno de los premios otorgados por Musika Bulegoa en 2021, como mejor disco del año. Posee voz profunda y rasgada que emerge del alma. Canciones ricas en matices y teñidas de blues

A las 20.00 horas, en la sala El Contrabajo (Venezuela 82). Taquilla inversa.

Amodo

Concierto de este trío formado por Celia Matamoro (fagot), Juan Arco (voz y guitarra) y David Puime (batería).

A las 20.00 horas, en las salas de exposición Bosco Caride del MARCO (Príncipe 54).

Sara Casas

Concierto de esta cantautora gallega, cuya música forma un caleidoscopio musical en base a su bagaje vital, tras haber residido en Lisboa, Birmingham.

A las 20.00 horas, en el local de la asociación cultural Amorada (Enrique X. Macías 6, Freixeiro). Entrada gratuita.

Fanatic 4

Concierto con versiones de grandes temas de la historia del rock and roll.

A las 23.00 horas, en La Posada (plaza de Compostela 19). Entrada gratuita hasta completar aforo.

Tarde de baile con Sergio

Música en directo (bachata, merengue, salsa, cumbia...).

De 19.00 a 21.00 horas, en Luces de Bohemia (Colón 34). Entrada libre.

Exposiciones

Exposición anual de la EdAF

La escuela de arte fotográfico dirigida por Tony Vacas abrió recientemente la muestra con los trabajos de los alumnos del curso 2023-2024, con imágenes sobre diferentes géneros de este arte.

De 19.00 a 22.00 horas, en Zona 5 EdAF (Isaac Peral 12, Patio Interior, 4º, local izquierda).

“Fogares con cor”

Muestra con manualidades de usuarios de centros de inclusión y alumnos de centros escolares de Teis.

En horario comercial, en un local de la planta baja del Centro Comercial Travesía de Vigo. Hasta septiembre.

Mike Cobb and The Crevulators

A las 21.00 horas, en La Pecera (calle Pizarro 35). Entrada 8 euros

Mike Cobb (New York) tiene la música de los Rolling, Beatles, Creedence Clearwater Revival, Bob Dylan, The Band y Neil Young en el alma. Luego descubrió artistas como Tom Petty, Los Lobos, The Replacements, Robyn Hitchcock, The Sadies, entre otros. Con 23 años firmó un contrato con Island Records, fue telonero de Oasis en su primera gira por EE UU, tocó en el CBGB’s, y sigue haciéndolo en locales de Brooklyn, Manhattan y Nueva Inglaterra. Estará acompañado por Óscar Avendaño (bajo) y Andrés Cunha (batería).