El Mar de Vigo se convertirá en "El palacio del pecado" de Juan Dávila

Uno de los humoristas de moda, Juan Dávila, regresará a Vigo para traer su humor negro y convertir de nuevo a la ciudad en "La capital del pecado". Las entradas se agotan allí donde va (en la ciudad olívica ya estuvo en febrero). Para conseguir las de su nueva cita en Vigo habrá que estar muy rápido: salen hoy a la venta a las 12.00 horas.

Juan Dávila es un expolicía que se pasó a la interpretación hace doce años, pero fueron las redes sociales y su irreverente humor del que nadie se libra los que le encumbraron al trono de este nuevo género, dentro de la comedia teatral, en la que el público tiene un papel protagonista.

El artista acaba de anunciar que actuará en el Auditorio Mar de Vigo el 16 y 17 de noviembre de 2024. Las entradas saldrán a la venta a través de su página web y www.teuticket.es. Esta vez llegará a la ciudad con su show "El palacio del pecado".

Sobre las entradas, el propio Juan Dávila insiste —tanto en su página web como en sus shows— que nadie las adquiera fuera de los canales oficiales. La demanda para es tan elevada que muchos se tiran a plataformas como Viagogo y, cuando llegan al espectáculo, se quedan sin poder pecar. "No compréis entradas en webs no oficiales. No nos haremos responsables de ninguna entrada que no se haya adquirido a través de esta web", avisa.