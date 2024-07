Sinsal San Simón pecha un programa que lembrará este mes a Severiano Soutullo

O Festival Sinsal SON Estrella Galicia para San Simón, en Redondela, vén de pechar a súa programación completa paralela. Ao igual que nas edicións anteriores, coñeceremos os grupos e solistas dos palcos principais que tocarán o mesmo día que cheguemos á illa. Porén, a organización deseñou un programa paralelo de actividades moi variado. Describimos algunhas das citas na illa para os días 26, 27 e 28 de xullo.

Non podemos esquecer que como aperitivo o día 25 haberá unha xornada especial en Vigo que inclúe a novidade de situar o palco na terminal de Kaleido Logistics no porto de Vigo.

Alí, a partir das oito e media da tarde haberá unha visita guiada. O público será dividido en catro grupos que irán coñecendo a viaxe que fan os distintos bloques de granito segundo a súa procedencia. Ademais ás 21.45 horas actuará o grupo Ombligo que flúe entre o foclore balcánico, o bolero ou o jazz. A organización ten as entradas á venda en www.enterticket.es a 15 euros máis gastos. Desaconsella levar a crianzas a esta actividade.

Dende o 26 ao 28, os actos paralelos son estes:

Roteiro dedicado a Soutullo.

Hai cen anos o Teatro Apolo de Madrid estreaba “La leyenda del beso” cuxo coautor foi o galego Reveriano Soutullo. Sinsal ofrece un roteiro gratuito aos asistentes ao festival para que coñezan a memoria da illa a través de paneis e QR. Este ano incluirá información de Soutullo e tamén do xornalista madrileño Diego San José de la Torre, preso en San Simón polo golpe de estado do 1936.

Orquesta Clásica de Vigo.

Por mor dos seus 40 anos de vida, a orquestra ofrecerá “La leyenda del beso” con arranxos inéditos. Un quinteto e un cuarteto desta agrupación ofrecerán esta zarzuela en diferentes momentos e espazos.

Botánica, literatura e paisaxe.

Outro roteiro novidos desta edición será o que ofrecerá o investigador Xosé Lois G. Failde. Levará o nome de “Illario pantasma” e nel falará da botánica da illa; do imaxinario da escrita da mesma e da xenealoxía política soterrada no lugar.

As industrias da contorna.

Que paisaxe natural e industrial vemos dende San Simón? Membros da asociación de turismo mariñeiro Amarturmar vannos axudar a ter respostas cunha andaina especial para recoñecer os recursos naturais e industrias da contorna.

Cómic e música.

Outra proposta paralela para esta edición é a exposición didáctica que amosará a traxectoria da música gravada en Galicia. Nela, participan oito artistas da banda deseñada que relatarán a relación de oito personalidades coa música ao longo do século.

O precursor do autotune.

Sinsal tamén repasará a historia da música gravada en Galicia. Será na cafetería, onde coñeceremos, por exemplo, a actividade do autotune primitivo, un precursor do sintetizador de voz anticipado no século XIX por Severino Pérez Vázquez.

Volve o casete.

Baixo o título de “Malmequeres: rastrexando arquivos”, ofrecerán sesións con casetes e cintas magnetofónicas para recuperar os arquivos e documentos que neste formato se gravaron na segunda metade do século pasado. Haberá tamén gravacións con estes soportes.

Cilindro fonográfico.

As gravacións no especial soporto do cilindro fonográfico continúan da man de Aleks Kolkowski. Bandas e solistas do festival gravarán temas neste cilindro conformando o arquivo especial do Sinsal.