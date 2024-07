¿Qué hacer hoy en Vigo?

Actos

Vigo Sea Fest

El Festival ARVI do Peixe, además de las propuestas de tapas elaboradas con pescado por los restaurantes participantes, arranca hoy con el recorrido del jurado “Fish&Beer” 1906 (18.00 horas), primera tapa y caña VSF24 (19.00) y un ‘flashmob’ a cargo de la Escuela de Danza Media Punta (20.00 horas). Las actuaciones musicales corren a cargo de Tagomango, que actuará a las 20.30 horas, y Los Saxos del Averno, a las 22.00 horas.

Jardines de Elduayen (zona Náutico), a partir de las 18.00 horas. Actividades gratuitas.

Laboratorio de arquitectura en el MARCO

Para niños desde los 6 años, conducido por Taller Abierto y Arte & Garabato.

De 11.30 a 13.00 horas. Gratuita con reserva previa y plazas limitadas (986 113900, ext. 200). En salas de exposición y espacio anexo (plaza peatonal posterior).

“Baixo os nosos pés”

Visita guiada para conocer uno de los vestigios romanos más importantes del entorno vigués que permite descubrir la importante industria desarrollada en la ciudad en la época romana.

Centro Arqueológico Salinae (Rosalía de Castro, 21-23), a las 11.30 y 12.30 horas. Actividad gratuita con reserva previa (986 247750 - info.museodomar@xunta.es).

TAC! Festival de Arquitectura Urbana

La programación incluye a lo largo de la jornada de hoy talleres para personas con diversidad funcional (10.30 a 12.30 horas), talleres de danza para mayores (11.30 a 12.30), danza (19.00 a 19.45 horas) y concierto pop a cargo de Alberto Cunha (20.00 horas).

Porta do Sol, durante todo el día.

“Quen traballa no mar?”, actividade no Museo do Mar

Taller familiar de 45 minutos de duración para niños de 4 a 6 años de edad, en el que podrán acercarse al mundo de las artes de pesca tradicionales, de los marineros, de los barcos...

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), a las 11.30 horas. Actividad gratuita con entrada al museo y reserva previa (986 247750-info.museodomar@xunta.es).

Música

Reynier Aldana

El músico cubano combina ritmos africanos, pop rock, funk, boleros y sonoridades electrónicas.

O Lar das Artes (Ribelas, 60 –Torreiro de Matamá–), a las 21.30 horas.

Lester & Pedro

Concierto de jazz.

RíoLagares (Falperra, 16), a las 20.00 horas.

Con la Venia

Bossa swing, música latina y pop.

Sinattra Club (Fermín Penzol, a las 22.00 horas. Entrada libre.

Homenaje a Bon Scott

Proyección del concierto ofrecido por AC/DC en París en 1979 dentro de su gira “Highway to Hell”.

Bar Tipo X (rúa Real, 21), a las 20.30 horas.

El show de Daniel Calá

Éxitos internacionales en español.

Café Bar O’Castro (monte de O Castro), a las 21.30 horas. Entrada gratuita.

Sergio

Bachata, merengue, salsa, cumbia...

Luces de Bohemia (Colón, 34), de 19.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Exposiciones

“Colección de favoritas”

Cuidada selección de piezas del pintor y creador gallego Héctor Francesch, integrada por 35 de sus piezas favoritas realizadas entre 2004 y 2024.

Sala Teatro Afundación (entrada por calle Reconquista), de lunes a sábado, de 17.30 a 20.00 horas. Hasta el 20 de julio.

“O teu rostro na multitude”

La muestra reúne 29 retratos en miniatura de los siglos XVIII y XIX que pertenecen al legado de Policarpo Sanz e Irene Ceballos y han sido restaurados por el Concello.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de marzo de 2025.

“Todavía siempre”

Muestra que reúne una selección de obras de los últimos diez años en los que Laia Argüelles Folch desarrolla su metodología de pensamiento y composición a partir de la investigación y el trabajo con materiales encontrados en rastros, tiendas de coleccionismo y librerías de viejo.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 10 de noviembre.