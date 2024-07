Vigo cierra el cartel de conciertos de Castrelos con dos nuevas actuaciones

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acaba de anunciar los dos últimos conciertos que cierran el cartel de la programación de Castrelos de este verano. En ambos casos, espectáculos infantiles que se suman a los dos ya anunciados de Cantajuego y el tributo musical de Encanto; y a los otros 11 conciertos del Vigo en Festas.

El miércoles 31 de julio Castrelos acogerá el espectáculo "Las orejas de mariposa". Se trata, según explicó el alcalde, de un espectáculo basado en un libro de Luisa Aguilar.

"Un musical familiar dirigido al conjunto de la familia", ha apuntado Caballero.

Y, el lunes 5 de agosto, el auditorio de Castrelos acogerá el espectáculo infantil "La cajita de los sueños". "Es un espectáculo que fusiona el mundo real con el mundo fantástico en el que una misteriosa caja musical lleva a un mundo en el que los juguetes tienen vida. Y por tanto, maravilloso para niños y niñas", ha destacado el regidor olívico.

Programación completa de los conciertos de Castrelos

Con el anuncio de estos dos espectáculos infantiles quedaría cerrada la programación completa de los conciertos de Castrelos 2024 con un total de 15 directos:

Dani Fernández: 13 de julio

Musical tributo Encanto: 17 de julio

Coral Casablanca: 20 de julio

Luis Fonsi: 23 de julio

Sen Senra: 25 de julio

Las Orejas de Mariposa: 31 de julio

Luz Casal: 2 de agosto

Aitana: 3 de agosto

La cajita de los sueños: 5 de agosto

UB40: 7 de agosto

Ópera Rigoletto: 9 de agosto

Cantajuego: 12 de agosto

Víctor Manuel: 14 de agosto

Vetusta Morla y Xoel López: 16 de agosto

Melendi: 17 de agosto

Entradas para los conciertos de Castrelos

Pedro Fernández

Respecto a las entradas para poder ver los conciertos en la platea, el próximo lunes saldrán a la venta las del primer concierto en Castrelos, el de Dani Fernández del 13 de julio.

Este año cambiará el sistema. Habrá más entradas presenciales que on line, se despacharán en Castrelos y no en Praza do Rei y tendrá que presentarse el DNI para cada una de las cuatro entradas que como máximo puede adquirir cada persona.

El acceso a los conciertos infantiles es gratuito, tanto en la platea como en las gradas.