¿Qué hacer hoy en Vigo?

Actos

“La primera mirada”

Pase y coloquio del documental a cargo de su director Luis E. Parés. El filme muestra los primeros trabajos de Berlanga, Saura y Erice como estudiantes.

A las 20.00 horas, en Multicines Norte.

“Baixo os nosos pés”

Visita guiada para conocer uno de los vestigios romanos más importantes del entorno vigués que permite descubrir la importante industria desarrollada en la ciudad en la época romana.

Centro Arqueológico Salinae (Rosalía de Castro, 21-23) a las 11.30 y 12.30 horas. Actividad gratuita con reserva previa (986 247750).

“Quen traballa no mar?”, actividade no Museo do Mar

Taller familiar de 45 minutos de duración para niños de 4 a 6 años de edad, en el que podrán acercarse al mundo de las artes de pesca tradicionales, de los marineros, de los barcos...

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), a las 11.30 horas. Actividad gratuita con entrada al museo y reserva previa (986 247750-info.museodomar@xunta.es).

Feria del Libro en la alameda

La Feria del Libro de Vigo, en su emplazamiento clásico de la alameda, acogerá hoy, de mañana y tarde, firmas, presentaciones de libros, entre otras actividades. La feria estará abierta hasta este domingo 7.

Praza de Compostela, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

TAC! Festival de Arquitectura Urbana

La programación encara su última quincena con talleres juveniles de dinamización (10.00 a 14.00), actividades de envejecimiento activo para mayores de 65 años (11.30 a 12.30) v la actividad infantil, hoy, “Ollo piollo: sons da batea” (20.00 horas), así como una mesa redonda sobre cooperación e inmigración.

Porta do Sol, durante todo el día.

Presentación de libro

Antón Lopo presenta “Diarios 1: Azul Monforte”, en un acto junto a Ismael Ramos e Imanol Bértolo.

A las 19.30 horas, en la sede del colectivo Río Lagares (Falperra 16).

Actividades de Amorada

Ioga e aliñamento, de 12.00 a 12.30 horas; patio de erreiras, de 17.00 a 21.00, e concerto de piano de Santiago Meijide, ás 20.00 horas.

Dende o mediodía, no local daa asociación (rúa Enrique X. Macías 6).

Laboratorio de arquitectura en el MARCO

Actividad para pequeños a partir de 6 años, conducido por Taller Abierto y Arte & Garabato.

De 11.30 a 13.00 horas. Actividad gratuita con reserva previa y plazas limitadas (986 113900, ext. 200). En salas de exposición y espacio anexo (plaza peatonal posterior).

Música

The Mighty Foxgloves

Proyecto de folk americano formado por Denis Carballás, Miguel Moldes y Sanny. Con temas propios y versiones en acústico.

A las 21.00 horas, en A Casa de Arriba. Entrada única en taquilla: 5 euros.

Demasiadas Sombras y Pocas Luces

Actuación con versiones fiesteras de grandes temas.

A partir de las 23.00 horas, en La Posada (Compostela 19). Entrada libre hasta completar aforo.

Exposiciones

Visitas guiadas a la muestra “Héctor Francesh. Colección de favoritas”

Muestra que reúne 37 obras del pintor y creador gallego. Asistencia gratuita previa inscripción.

En el Teatro Afundación, a las 12.00 horas, para el público en general, y, a las 18.00, para el público familiar.

“Dende o lugar que buscamos”

Exposición de Tono Carbajo con piezas de los proyectos “As Casiñas dos desexos” y “Fronteiras”.

Asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5-Praza do Abanico, Casco Vello Alto), de 16.30 a 20.30 horas. Hasta finales de julio.

“Reflexiones sobre mi ser erótico”

Gloria Pérez muestra su visión personal sobre el erotismo en la edad madura en trabajos de tinta china plasmada en serigrafía sobre tela.

La Galeriajazz (Ronda don Bosco, 21), de 18.00 a 00.00 horas. Hasta el 15 de julio.

“Photographia”

Exposición de Rui Maio Sousa con fotos en las que invita a explorar el mundo de los sueños y del subconsciente con imágenes que trascienden la realidad convencional.

Centro Cultural Camões (Praza Tenente Almeida), de 16.30 a 19.30 horas. Hasta el 3 de septiembre.

“Casa”

Laura Cid Rascado muestra al espectador sus ilustraciones, realizadas en acuarela y lápiz, en las que quiere acercar al visitante al mundo que rodea a la artista, tanto a los espacios físicos y lugares como a las personas, que se representan mediante animales que la autora asocia a cada una por sus características o aspectos parecidos.

Centro Cultural. Social e Recreativo de Beade (Carretera Coutada, 42), de 10.00 a 21.00 horas Abierta hasta el 15 de julio.

“Hago lo que puedo”

Exposición de Roberta Vázquez, una de las ilustradoras y dibujantes de cómic más reputadas de España, que mostrará una parte importante de su trabajo, desde sus inicios más fanzineros hasta su trabajo más actual en su primer cómic infantil, “Caja desastre”.

Galería Maraca (Doctor Cadaval, 12), de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

“La Chimera”, sesión de cinefórum en Évame Oroza

Ás 19.30 horas, na sede da asociación Évame Oroza (Subida Costa 5)

Volve unha cita moi esperada polos amantes do cine. Será unha sesión aberta e gratuíta na que despois da proxección da película, haberá debate. Nesta ocasión proxectarase ‘La Chimera’, película italiana escrita e dirixida por Alice Rohrwacherr e protagonizada por Isabella Rossellini e Josh O’Connor. Este film, do ano 2023, foi seleccionado para competir pola Palma de Oro no 76 Festival de Cine de Cannes.